22 октября — круглый стол «Когда без операции не вернуть плоский живот»

Абдоминопластика — одна из самых популярных пластических операций, позволяющая скорректировать форму живота и вернуть ему эстетически привлекательный вид. В последние годы спрос на эту процедуру продолжает расти, особенно среди женщин после родов и людей, прошедших значительное снижение веса. Абдоминопластика не только улучшает внешний вид, но и помогает устранить функциональные проблемы, такие как растяжение мышц и кожные складки. На круглом столе обсудим современные методы абдоминопластики и то, как достичь максимального результата от операции.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
В каких случаях пластическая операция на животе необходима, а в каких можно обойтись консервативными методами?
Какие существуют показания и противопоказания к абдоминопластике? Как оценить риски и какие предварительные обследования необходимы перед операцией?
Какие новые методы и технологии применяются в абдоминопластике? Какие достижения в хирургии делают эту процедуру безопаснее и эффективнее? С какими еще пластическими операциями она может сочетаться?
Какова реабилитация после абдоминопластики? Какие этапы восстановления самые важные и как предотвратить осложнения после операции? Какие осложнения могут возникнуть после абдоминопластики?
Абдоминопластика после родов: когда можно планировать операцию? Как избежать осложнений для женщин, недавно прошедших через беременность и роды?
Как долго сохраняется результат после абдоминопластики? Какие факторы влияют на долговечность эффекта и как поддерживать результат?
Влияние абдоминопластики на общее здоровье и образ жизни пациента.
Как операция влияет на физическую активность, питание и привычки пациента?
К участию приглашаются врачи-хирурги, пластические хирурги.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 16:00 / 22 октября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Анна Сосновик, anna.s@fontanka.ru, +7 (921) 993–97–50