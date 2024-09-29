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Общество В Петербурге прошел водный крестный ход по рекам и каналам. Молились о прекращении абортов

В Петербурге прошел водный крестный ход по рекам и каналам. Молились о прекращении абортов

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16 комментариев

Крестовоздвиженский водный крестный ход по рекам и каналам Петербурга провело движение «Воины жизни» 29 сентября. Мероприятие проходит с 2017 года. Подробности сообщаются на странице движения в соцсети «ВКонтакте».

Участники крестного хода на трех теплоходах обошли центр города с молитвой о прекращении абортов в России. В конце акции на воду спустили венок, внутри которого горящими светильниками выложили изображение ребенка в утробе и надпись «Не убий».

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В 2016 году патриарх Кирилл подписал обращение, призывающее полностью запретить аборты на территории России. Его позицию поддержал и Верховный муфтий страны.

Водный крестный ход прошел в Петербурге и 12 сентября. Священники проехали на судне по Неве с заездом в крепость «Орешек». В нем принял участие губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он принес в лавру икону Александра Невского с частицей мощей святого из крепости «Орешек».

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Комментарии
16
DanCitizen
41 минута
Мама дорогая, это даже не средневековье ((
Заливщик голосовых планок
46 минут
Пешком по воде ходили, как положено?
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