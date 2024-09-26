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    Под Геленджиком мотоциклист выжил, упав с высоты 16-этажного дома

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    Мотоциклист сорвался со скалы в Краснодарском крае. Мужчина получил серьезные травмы, но выжил и к приезду спасателей даже находился в сознании. Подробности 26 сентября сообщает в телеграм-канале служба спасения Кубани.

    Мужчина катался на мотоцикле накануне между Геленджиком и Кабардинкой в районе «Голубая бухта». В какой-то момент он не справился с управлением и сорвался со скалы, упав с высоты около пятидесяти метров (что примерно соответствует высоте 16-этажного дома.Прим. ред.). Мотоцикл застрял на середине склона, а водитель полетел вниз.

    Очевидец вызвал спасателей, которые обнаружили пострадавшего на берегу моря. Он был в сознании, несмотря на многочисленные травмы. При падении он сломал руку, ногу, получил травму головы и множественные ушибы и раны.

    Мотоциклиста госпитализировали.

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