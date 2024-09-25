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Город Помидоры продолжают захватывать центр Петербурга. Новую «грядку» заметили в клумбе у БДТ

Помидоры продолжают захватывать центр Петербурга. Новую «грядку» заметили в клумбе у БДТ

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На улицах Петербурга продолжают расти помидоры: на этот раз зеленые плоды заметили в клумбах возле БДТ. Фотографией с «Фонтанкой» поделился читатель 25 сентября.

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Первую грядку обнаружили в эту субботу на водосточной трубе прямо в центре города. Тогда автор предположил, что семечко на крышу одного из детских садиков в Центральном районе могла доставить птица.

Помидоры прижились и в чуть менее экзотичном месте — на грунте в цветочных горшках у БДТ. Куст разросся так, что едва помещается в клумбу. «Фонтанка» убедилась: на веточках уже зреют первые плоды. Помидоры пока зеленые, но по размеру уже догнали томаты черри.

Похоже, что виной тому — теплый сентябрь. Тепла и влаги хватает не только росткам на огороде, но и случайным овощным грядкам в центре Петербурга. Напомним, что 25 сентября в городе отметилось очередным температурным рекордом. Александр Колесов рассказал, что днем столбики термометров поднялись до 23,7 градуса тепла, установив новую планку в истории метеорологических наблюдений.

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