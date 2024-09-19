Суд в Петербурге вынес приговор дропу, после визита которого пенсионерка осталась без миллионов

Дзержинский районный суд огласил приговор Никите Черкасову, признанного виновным в мошенничестве. Зимой прошлого года он забрал у пенсионерки ее миллионы. Подробности 19 сентября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В феврале 2023 года Черкасов, по материалам дела, вступил в сговор с неустановленными лицами. Вместе они договорились обчищать пенсионеров, рассказывая им сказки про мошеннические действия со счетами. 69-летняя петербурженка попалась на эту удочку. Сначала ей звонили «следователи», затем «сотрудники ЦБ РФ». Злоумышленники убедили женщину перевести свои накопления на безопасные счета с последующим возвратом денег. Пенсионерка доверилась и через банкомат осуществила перевод сперва 577 000 рублей, а затем 385 тысяч рублей.
На этом все не закончилось. Преступники убедили даму в необходимости продажи квартиры в 5-м Предпортовом проезде. Потерпевшая согласилась и оформила сделку. 24 марта за деньгами явился Черкасов. У женщины он забрал пакет, в котором лежали 5 775 000 рублей. Сумма ущерба составила 6 737 000 рублей.
Черкасов вину признал, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима. Также он должен вернуть потерпевшей те деньги, которые лично у нее забрал, а еще полмиллиона в счет возмещения морального вреда.
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