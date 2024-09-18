Хлам на первом этаже и запертая черная лестница. Жители дома на Лермонтовском рассказали про пожар и обрушение в парадной

Жильцы дома 8 по Лермонтовскому проспекту, в котором минувшим утром произошел пожар, не смогли эвакуироваться по черной лестнице. Дверь там закрыта на ключ. Огонь же вспыхнул в захламленном помещении на первом этаже, рассказал 18 сентября «Фонтанке» местный житель.

По его словам, жилец первого этажа самовольно использовал помещение как склад вещей, принося туда разный хлам. Последние несколько дней у него замечали гостей, которые оставались на ночь и распивали спиртное.

Местный житель отмечает, что дымом были затянуты все этажи дома вплоть до седьмого. Люди могли бы покинуть здание по черной лестнице, но она заперта. По словам мужчины, ключи есть только у жильцов первого этажа, которые хотят «пользоваться лестницей в исключительном порядке». Поэтому всем пришлось ждать помощи спасателей и эвакуироваться в противогазах.

Часть потолка в парадной, добавляет житель, обвалилась во время пожара и тушения. Рухнули куски лепнины и штукатурного слоя. Жильцам хочется понять, как это будет восстанавливаться с учетом того, что дом включен в список вновь выявленных объектов культурного наследия.



Пожар в доме 8 по Лермонтовскому проспекту начался рано утром. Горели три квадратных метра обстановки. Из здания эвакуировали 20 человек. С огнем справились силами 15 человек и трех единиц техники.

