Майю Санду потрясло в прямом эфире

До кандидата в президенты и действующей главы Молдавии Майи Санду в прямом эфире дошли толчки от румынского землетрясения 16 сентября. Ведущая выразила надежду, что это «хороший знак».



Толчки от землетрясения в студии ощутили в конце прямого эфира.



«Ух ты, ух ты! У нас что-то интересное происходит», — прокомментировала ведущая.

Накануне, 16 сентября, на территории Румынии, Украины, Молдавии и Болгарии было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 балла. ЧП произошло около 17:40 по местному времени.



В 2024 году это самый сильный подземный толчок в Румынии. До этого землетрясение произошло 1 августа, его магнитуду специалисты оценили в 4,4 балла.