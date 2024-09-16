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    Над Петербургом противостоят две силы. Аномального тепла осталось немного

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    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Несмотря на плотный облачный покров, в Петербурге по-прежнему летняя погода. Аномальное тепло сохраняется, хотя сегодня и прохладнее, чем вчера.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 сентября в городе переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Температура днем составит 24–26 градусов.

    Сегодня синоптическую ситуацию в регионе определяет противостояние обширного антициклона, находящегося на востоке, и холодного атмосферного фронта, идущего с запада. На западе Ленобласти местами пройдут короткие дожди, в Петербурге - вряд ли. Однако облака ограничат приток тепла, что скажется на температуре. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 771 мм рт. ст., что выше нормы, сообщает центр «ФОБОС».

    Завтра сохранится примерно такая же погода, а в среду станет прохладнее — 20–22 градуса.

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

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