Над Петербургом противостоят две силы. Аномального тепла осталось немного

Несмотря на плотный облачный покров, в Петербурге по-прежнему летняя погода. Аномальное тепло сохраняется, хотя сегодня и прохладнее, чем вчера.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»,
Сегодня синоптическую ситуацию в регионе определяет противостояние обширного антициклона, находящегося на востоке, и холодного атмосферного фронта, идущего с запада. На западе Ленобласти местами пройдут короткие дожди, в Петербурге - вряд ли. Однако облака ограничат приток тепла, что скажется на температуре. Атмосферное давление будет слабо расти и составит
Завтра сохранится примерно такая же погода, а в среду станет прохладнее —