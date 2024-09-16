Над Петербургом противостоят две силы. Аномального тепла осталось немного

Несмотря на плотный облачный покров, в Петербурге по-прежнему летняя погода. Аномальное тепло сохраняется, хотя сегодня и прохладнее, чем вчера.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 сентября в городе переменная облачность, без осадков, ветер слабый. Температура днем составит 24–26 градусов .