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Происшествия В Петербурге мигранта подозревают в изнасиловании 15-летней квартирантки

В Петербурге мигранта подозревают в изнасиловании 15-летней квартирантки

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Наблюдательные жильцы коммуналки на улице Бабушкина сообщили в полицию о подозрительном соседе, который ни с того ни с сего начал жить с несовершеннолетней девочкой. Как выяснилось позднее, мужчина с подростком не просто жил.

Как стало известно «Фонтанке» 15 сентября, накануне в коммунальной квартире был задержан 37-летний гражданин Таджикистана, на учете не состоящий. Вместе с ним для написания заявления в СК была доставлена 15-летняя девочка из Башкирии. Установлено, что она приехала в Петербург учиться в колледж, а мама определила ее жить к своему знакомому, который якобы не смог устоять перед юным телом.

СК возбудил уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней и насильственных действиях сексуального характера, мигрант помещен в ИВС.

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