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    Трое пострадали во время атаки на трассе в Белгород, одной из жительниц дрон залетел прямо в окно

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    Три человека госпитализированы с осколочными и взрывными травмами с трассы из Шебекино в Белгород. Одной из местных жительниц дрон залетел в окно.

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    Об атаке, под которую попали легковые автомобили, 14 сентября сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. Он рассказал, что в больницу увезли двух мужчин с осколочными ранениями груди и женщину с минно-взрывной травмой, контузией и осколочным ранением бедра. Одна машина выгорела полностью, вторая повреждена.

    Также, по словам губернатора, после атаки загорелся лес, спасатели на месте.

    Мягко говоря, неприятные минуты пережила женщина, которая в момент атаки находилась у себя дома. Дрон залетел прямо в открытое окно. Женщина получила травмы, но от госпитализации отказалась. У дома повреждены окна и крыша.

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