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    10 октября — круглый стол «Районы массовой и немассовой застройки: куда растет город»

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    По данным Комитета по строительству Санкт-Петербурга, по итогам августа 2024 года на первую строчку в топе районов по вводу в эксплуатацию жилья. На втором месте Пушкинский, на третьем — Калининский район. В июле первое место занимал Московский, а третье — Колпинский район. В пригородной зоне Ленобласти по-прежнему лидируют Всеволожский район, развивается строительство в Ломоносовском. На круглом столе обсудим почему одни районы застраиваются более, а другие — менее активно, и куда будет расти город.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие самые активные по застройке жильем районы вы видите? Если сравнить проекты, которые завершаются сейчас, и те, которые будут сдаваться через 2–3 года — как изменится география?
    • В каких районах строительство ведется наименее активно? В чем причина? Есть ли запрос на покупку жилья на вторичном рынке в этих районах?
    • Чем отличаются ЖК в сегменте комфорт-класса в разных районах?
    • Как перераспределяется активность застройки между периферийными районами Петербурга и прилегающими районами области? Есть ли различия в ситуации на юге и севере города?
    • Развитие инфраструктуры: транспортной, социальной и т.п. — успевает ли за строительством жилья? Есть ли примеры опережающего развития?
    • Каковы перспективы развития жилой застройки на будущее в соответствии с Генпланом города?

    К участию в круглом столе приглашаются представители компаний-застройщиков, урбанисты, представители агентств недвижимости.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 10 октября 2024 года

    О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.

    По вопросам участия обращаться:

    Петрова Эльвира, +7 (909) 579–90–97, elvira@fontanka.ru

    План мероприятий

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