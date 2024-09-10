23 октября — круглый стол «Учить и лечить по-новому: искусственный интеллект в образовании, медицине и других ключевых отраслях»

По данным Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ, в здравоохранении уже более трети организаций используют ИИ в своей деятельности, а 20,6% планируют это сделать в ближайшее время. Например, к московской медплатформе с искусственным интеллектом уже подключились врачи из 6 регионов, и портал уже проанализировал 160 тыс. исследований. В образовании тоже прогресс не стоит на месте: по данным исследования, проведенного Skillbox и Anketolog.ru, 93% студентов хотят изучать ИИ в рамках учебного процесса, при этом 60% считают необходимым сохранить личное общение с преподавателем. В других общественно важных сферах жизни искусственный интеллект также внедряется, что, с одной стороны, дает новые возможности, с другой — вызывает новые вопросы и опасения. О том, как ИИ применяется в ключевых сферах жизни общества — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
Каковы основные преимущества использования искусственного интеллекта в медицине и образовании, и какие результаты уже достигнуты?
Какие основные возможности дает внедрение ИИ в таких социально значимых сферах, как здравоохранение и образование и т.п.? Какие примеры использования ИИ уже есть? Насколько массово оно внедряется?
Какие задачи по внедрению ИИ в общественно важные сферы ставят заказчики? Насколько активно идет этот процесс?
Как найти баланс между использованием ИИ и сохранением личного взаимодействия между врачом и пациентом, преподавателем и студентом?
Какие новые компетенции и навыки должны развивать врачи и педагоги для эффективного использования ИИ в своей практике?
Как внедрение ИИ в медицину и образование изменит роль профессионалов в этих сферах в ближайшие 5–10 лет?
Как ИИ может способствовать персонализации лечения и обучения, и какие ограничения существуют для этого?
Как решить этические вопросы, связанные с ответственностью и конфиденциальностью при использовании ИИ в медицине и образовании?
К участию в круглом столе приглашаются: разработчики IT-продуктов, приборов, технологий с использованием ИИ; образовательные, медицинские организации и предприятия других сфер, внедряющие ИИ; эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 23 октября 2024 года
О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru