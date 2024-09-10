23 октября — круглый стол «Учить и лечить по-новому: искусственный интеллект в образовании, медицине и других ключевых отраслях»

По данным Национального центра развития искусственного интеллекта при Правительстве РФ, в здравоохранении уже более трети организаций используют ИИ в своей деятельности, а 20,6% планируют это сделать в ближайшее время. Например, к московской медплатформе с искусственным интеллектом уже подключились врачи из 6 регионов, и портал уже проанализировал 160 тыс. исследований. В образовании тоже прогресс не стоит на месте: по данным исследования, проведенного Skillbox и Anketolog.ru, 93% студентов хотят изучать ИИ в рамках учебного процесса, при этом 60% считают необходимым сохранить личное общение с преподавателем. В других общественно важных сферах жизни искусственный интеллект также внедряется, что, с одной стороны, дает новые возможности, с другой — вызывает новые вопросы и опасения. О том, как ИИ применяется в ключевых сферах жизни общества — поговорим на круглом столе.

