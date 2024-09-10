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    15 октября — круглый стол «Как подготовиться к ЕГЭ: советы экспертов и практиков»

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    Казалось бы, только отгремела приемная кампания 2024 года, но нынешние одиннадцатиклассники уже сейчас думают о том, как сдавать экзамены в 2025-м. Кто-то начал готовиться заранее, другие — сейчас выбирают курсы или репетиторов для подготовки к Единому государственному экзамену. О самых популярных и эффективных стратегиях подготовки к ЕГЭ — поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие стратегии эффективны при подготовке к ЕГЭ: индивидуальные занятия, курсы или самостоятельная подготовка? В чем плюсы и минусы каждого из способов?
    • Как выбирать курсы и репетиторов для подготовки к ЕГЭ? На какие аспекты обратить внимание? Можно ли обойтись подготовкой к школе?
    • Как современные технологии (онлайн-платформы, мобильные приложения) могут помочь в подготовке к ЕГЭ?
    • Какие изменения в формате ЕГЭ нужно учитывать при подготовке в текущем учебном году?
    • Каковы основные психологические аспекты подготовки к экзаменам и как помочь ученикам справиться со стрессом?
    • Какие ошибки чаще всего допускают выпускники при подготовке к экзаменам, и как их избежать?
    • Как родителям и учителям организовать поддержку учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ, не перегружая их?

    К участию в круглом столе приглашаются представители курсов по подготовке к ЕГЭ, онлайн-платформ, частных и государственных школ, репетиторы, эксперты в области образования.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 15 октября 2024 года

    О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.

    По вопросам участия обращаться:

    Екатерина Киселева 8 (812) 416–77–73 доб. 332, +7 921-334-04-59 ek@fontanka.ru

    План мероприятий

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