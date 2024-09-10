15 октября — круглый стол «Как подготовиться к ЕГЭ: советы экспертов и практиков»

Казалось бы, только отгремела приемная кампания 2024 года, но нынешние одиннадцатиклассники уже сейчас думают о том, как сдавать экзамены в 2025-м. Кто-то начал готовиться заранее, другие — сейчас выбирают курсы или репетиторов для подготовки к Единому государственному экзамену. О самых популярных и эффективных стратегиях подготовки к ЕГЭ — поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие стратегии эффективны при подготовке к ЕГЭ: индивидуальные занятия, курсы или самостоятельная подготовка? В чем плюсы и минусы каждого из способов?
- Как выбирать курсы и репетиторов для подготовки к ЕГЭ? На какие аспекты обратить внимание? Можно ли обойтись подготовкой к школе?
- Как современные технологии (онлайн-платформы, мобильные приложения) могут помочь в подготовке к ЕГЭ?
- Какие изменения в формате ЕГЭ нужно учитывать при подготовке в текущем учебном году?
- Каковы основные психологические аспекты подготовки к экзаменам и как помочь ученикам справиться со стрессом?
- Какие ошибки чаще всего допускают выпускники при подготовке к экзаменам, и как их избежать?
- Как родителям и учителям организовать поддержку учащихся в процессе подготовки к ЕГЭ, не перегружая их?
К участию в круглом столе приглашаются представители курсов по подготовке к ЕГЭ, онлайн-платформ, частных и государственных школ, репетиторы, эксперты в области образования.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 15 октября 2024 года
О формате проведения будет предоставлена дополнительная информация.
По вопросам участия обращаться:
Екатерина Киселева 8 (812) 416–77–73 доб. 332, +7 921-334-04-59 ek@fontanka.ru