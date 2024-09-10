    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, ю-в

    760мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.39eur99.91

    9 октября — круглый стол «Локальный подход: успехи и задачи импортозамещения в 2024 году»

    255

    По данным исследования «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра», проведенного Высшей школой экономики при участии РСПП и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, наиболее высокий уровень обеспеченности отечественной продукцией — в промышленности стройматериалов (96%), транспортном машиностроении (92%) и в черной металлургии (90%), меньше всего — в станкоинструментальной промышленности (24%), фармацевтической промышленности (35%) и в индустрии детских товаров (31%).

    С одной стороны на процесс импортозамещения влияют санкции и усложнившиеся логистические цепочки, с другой — многие предприятия восприняли новый вызов как возможность занять освободившиеся ниши. Как формируется технологический суверенитет в 2024 году, обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Какие отрасли наиболее активно развиваются в Петербурге? В каких областях лучше видны успехи по достижению технологического суверенитета?
    • Что способствовало развитию конкретных отраслей в Петербурге в 2024 году (каждый участник может рассказать про свою сферу деятельности)?
    • С какими основными трудностями пришлось столкнуться в 2024 году?
    • Насколько для ваших потребителей важно, что продукция/услуги принадлежат именно местному бренду, петербургской компании?
    • Какая поддержка нужна российским производителям для успешного процесса импортозамещения?
    • Как вы видите перспективы повышения уровня технологической независимости в будущем — по вашей отрасли и в целом?

    К участию в круглом столе приглашаются: компании, развивающие собственное производство, в т.ч. для импортозамещения; компании-потребители продукции отечественного производства; эксперты рынка

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 9 октября 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Кристина Лея +7 921 957–48–83, kristina.l@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close