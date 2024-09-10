9 октября — круглый стол «Локальный подход: успехи и задачи импортозамещения в 2024 году»

По данным исследования «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра», проведенного Высшей школой экономики при участии РСПП и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, наиболее высокий уровень обеспеченности отечественной продукцией — в промышленности стройматериалов (96%), транспортном машиностроении (92%) и в черной металлургии (90%), меньше всего — в станкоинструментальной промышленности (24%), фармацевтической промышленности (35%) и в индустрии детских товаров (31%).
С одной стороны на процесс импортозамещения влияют санкции и усложнившиеся логистические цепочки, с другой — многие предприятия восприняли новый вызов как возможность занять освободившиеся ниши. Как формируется технологический суверенитет в 2024 году, обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие отрасли наиболее активно развиваются в Петербурге? В каких областях лучше видны успехи по достижению технологического суверенитета?
- Что способствовало развитию конкретных отраслей в Петербурге в 2024 году (каждый участник может рассказать про свою сферу деятельности)?
- С какими основными трудностями пришлось столкнуться в 2024 году?
- Насколько для ваших потребителей важно, что продукция/услуги принадлежат именно местному бренду, петербургской компании?
- Какая поддержка нужна российским производителям для успешного процесса импортозамещения?
- Как вы видите перспективы повышения уровня технологической независимости в будущем — по вашей отрасли и в целом?
К участию в круглом столе приглашаются: компании, развивающие собственное производство, в т.ч. для импортозамещения; компании-потребители продукции отечественного производства; эксперты рынка
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 9 октября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Кристина Лея +7 921 957–48–83, kristina.l@fontanka.ru