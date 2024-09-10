9 октября — круглый стол «Локальный подход: успехи и задачи импортозамещения в 2024 году»

По данным исследования «Импортозамещение в российской экономике: вчера и завтра», проведенного Высшей школой экономики при участии РСПП и Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ, наиболее высокий уровень обеспеченности отечественной продукцией — в промышленности стройматериалов (96%), транспортном машиностроении (92%) и в черной металлургии (90%), меньше всего — в станкоинструментальной промышленности (24%), фармацевтической промышленности (35%) и в индустрии детских товаров (31%).



С одной стороны на процесс импортозамещения влияют санкции и усложнившиеся логистические цепочки, с другой — многие предприятия восприняли новый вызов как возможность занять освободившиеся ниши. Как формируется технологический суверенитет в 2024 году, обсудим на круглом столе.

