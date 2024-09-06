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Общество В МВД назвали сумму, которую кибермошенники похитили у россиян за три года

В МВД назвали сумму, которую кибермошенники похитили у россиян за три года

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3 комментария

Кибермошенники похитили у россиян более 350 миллиардов рублей за три года. Деньги выведены за границу. Данные 6 сентября привел заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на полях Восточного экономического форума.

По его словам, 350 млрд рублей ущерба зарегистрировано официально, пишет ТАСС. В период с 2022 года по август 2024 года совершенно более 1,5 млн IT-преступлений, добавил Филиппов. Представитель Сбербанка называл цифру в 250 млрд похищенных мошенниками рублей за год.

Восточный экономический форум проходит 3–6 сентября во Владивостоке, на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в 2024 году — «Дальний Восток-2030».

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Комментарии
3
Лёxа Петров
6 сентября 2024, 10:48
не похитили, а перераспределили средства
Трассер
6 сентября 2024, 11:13
СССР, город Владивосток - за год, нашли и вернули похищенные драгоценности. РФ, за 1 год - полиция СПБ: не искала, и заставила написать отказ в возбуждении, в связи с давностью кражи (1) год. Реальный МВД, История страны.
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