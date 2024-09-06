Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+19°

ясная погода, без осадков

ощущается как +20

0 м/c,

штиль.

 775мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 89,70
EUR 99,19
Куда пойти на выходных
Выборы губернатора
Скандал с квадроберами
«Тойота» тормозит
Кто кормит детей в школе
Поссорились из-за Егора Летова
Коворкинг на гране банкротства
«Несуны» на границе
Почему ЦБ не повысит ставку
Рейтинги «Фонтанки»
Власть Выборы В Петербурге открылись избирательные участки

В Петербурге открылись избирательные участки

4 663
10 комментариев

В 8:00 в Петербурге начал работу 1 951 участок на постоянной основе и 46 временных — на вокзалах и в аэропорту, в медицинских и социальных учреждениях, а также в СИЗО. Голосование по выборам губернатора города началось и за пределами Петербурга.

1 из 4

Как сообщал горизбирком, 91 экстерриториальный избирательный участок открыт на территории Ленинградской области, Псковской и в Карелии. Два избирательных участка работают в Мариуполе, и 35 участков для военных находятся на линии боевого соприкосновения.

За выборами губернатора и муниципальных депутатов 110 советов будут следить 2,5 тысячи наблюдателей от восьми политических партий (как сообщали кандидаты, не всем из них согласовали списки наблюдателей, усмотрев в документах ошибки), около 2,5 тысяч наблюдателей от кандидатов и около 2,5 тысяч от Общественной палаты.

Голосование пройдет 6, 7 и 8 сентября.

Подробнее о том, как проходила избирательная кампания в муниципалитеты, читайте здесь, а о губернаторской кампании — здесь.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Выборы Выборы губернатора Выборы губернатора Петербурга
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY7
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
-4*
6 сентября 2024, 09:29
Выборы без выбора!@
Sobaka
6 сентября 2024, 09:17
Шапито открыто! Спешите увидеть клоунаду!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Новости компаний
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Новости компаний
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
ТОП 5
Новости компаний
Банк «Санкт-Петербург» запускает сезонный вклад «Осень»
5 сентября, 15:00
Первыми владельцами карты «Серебряный возраст» стали члены Координационного совета по делам ветеранов СПБ
5 сентября, 11:23
Производственно-складской комплекс класса А построят в Разметелево
5 сентября, 10:41
В Петроградском районе Петербурга прогнозируется острый дефицит офисных площадей
5 сентября, 10:00
Группа ЦДС заняла первое место по совокупному вводу жилья с 2016 года в Ленобласти
4 сентября, 18:00
Окончание реконструкции Колтушского шоссе увеличит спрос на новостройки в Янино
4 сентября, 17:40
Ставка по накопительному счету в Банке «Санкт-Петербург» станет еще лучше
4 сентября, 17:30
ГК «Лидер Групп» выполнила работы и открыла движение на новом участке улицы Пушкинской в Шушарах
4 сентября, 16:58
«Петербургская Недвижимость» приглашает на вебинар по ипотеке на объекты от Setl Group
4 сентября, 16:35
Setl Group — на третьем месте по вводу жилья в России за последние 9 лет
4 сентября, 16:15
МегаФон и Иркутская область договорились о развитии цифровизации региона
4 сентября, 15:04
ГК «А101» обновила условия программы трейд-ин для проектов в петербургской агломерации
4 сентября, 14:40