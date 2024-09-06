В Петербурге открылись избирательные участки

В 8:00 в Петербурге начал работу 1 951 участок на постоянной основе и 46 временных — на вокзалах и в аэропорту, в медицинских и социальных учреждениях, а также в СИЗО. Голосование по выборам губернатора города началось и за пределами Петербурга.

Как сообщал горизбирком, 91 экстерриториальный избирательный участок открыт на территории Ленинградской области, Псковской и в Карелии. Два избирательных участка работают в Мариуполе, и 35 участков для военных находятся на линии боевого соприкосновения.

За выборами губернатора и муниципальных депутатов 110 советов будут следить 2,5 тысячи наблюдателей от восьми политических партий (как сообщали кандидаты, не всем из них согласовали списки наблюдателей, усмотрев в документах ошибки), около 2,5 тысяч наблюдателей от кандидатов и около 2,5 тысяч от Общественной палаты.