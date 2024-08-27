Цена образования. Стоимость комплекта учебников от «Просвещения» перевалила за 20 тысяч рублей

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться





Учебники издательства «Просвещение», в отношении которого ФАС возбудила второе за полгода антимонопольное дело, за год выросли в цене в среднем на 5%. А вот еще три года назад они стоили в полтора раза дешевле, чем сейчас. По подсчетам «Фонтанки», полный комплект книжек издательства для семиклассника в этом году обойдется более чем в 20 тысяч рублей.

Что имела в виду ФАС В числе претензий к «Просвещению» антимонопольная служба назвала «монопольно высокие цены», которое оно устанавливает на свои учебники. ФАС хотела этим сказать, что сравнила цены на книги издательства с ценами на аналогичную продукцию на рынке и пришла к неутешительным выводам.



Фокус в том, что сравнивать ценники учебников «Просвещения» по большому счету и не с кем, кроме как с самим «Просвещением». До начала 90-х издательство так же было монополистом и школьники всей страны учились только по его книжкам. Когда же конкуренция расцвела и заколосилась, «Просвещение» стало одного за другим поглощать или выкупать весомые доли в капиталах оппонентов, кто специализировался на издании школьной литературы. Перед натиском титана не устояли «Олма-Пресс», «Бином. Лаборатория знаний» и «Издательство «Ассоциация XXI век»». К тому же «Просвещение» объединилось с корпорацией «Российский учебник», которая управляла издательствами «Дрофа» и «Вентана-Граф».



Сегодня в Федеральный перечень, где перечислены все издательства, чьи книги рекомендовано использовать в общеобразовательном процессе, помимо «Просвещения» и подконтрольных ему, входят только семь.

Разнообразным их ассортимент не назовешь. Например, у ООО «Русское слово-учебник» поименованы учебники по истории и литературе (до 9 класса), русскому языку (до 4-го) и кибербезопасности, у ООО «ИОЦ Мнемозина» — только по биологии (10–11 кл), у ООО «Современные образовательные технологии» вообще всего один учебник — по технологии, по одному — у ООО «БАЛАСС» (информатика для 2–4 классов), ООО «Образовательно-издательский центр «Академия» (финансовая грамотность 10–11 кл.) и ООО «ВАКО» (совместно с «Издательство ВИТА-ПРЕСС») (финансовая грамотность для 2–4 классов и 10–11). Есть одна книжка и у «Издательство ВИТА-ПРЕСС» — экономика углубленного уровня (для 10–11 классов).



Рост в 1,5 раза за 2 года В принципе, повышение цен на продукцию — закономерный акт: кроме инфляции, давят затраты на материалы и транспортировку. Как следует из данных Росстата, учебники в Петербурге дорожают не так споро, как все остальное (7,74% по итогам июля): с августа прошлого года они выросли в цене на 32,52 рубля (+3%), до 1 тыс. рублей. Правда, при расчете служба статистики валит в кучу с учебниками еще и дидактический материал, и учебные пособия.

Учебники «Просвещения», судя по данным официального сайта, дорожают несколько динамичнее. По расчетам «Фонтанки», с прошлого года цена поднялась в среднем на 4,5–5%. К примеру, «Физика» для 8 класса (основной автор Белага В.В.), которую сегодня издательство продает за 1113 руб., в сентябре прошлого стоила 1064, на 208 рублей дешевле. «Математика» для 6 класса (Никольский С.М.) к цене прошлого сентября добавила 48 рублей сейчас учебник продают за 1084 руб. Цены прошлых лет на сайте «Просвещения» найти можно с помощью сервиса archive.org.



Любопытно, что с сентября учебники стабильно дешевеют на 15% — наступает пора скидок. «Просвещение» в прошлом году в своем онлайн-магазине скидки на многие учебники делало централизованно. В марте 2023 года «Биология» для 7 класса (УМК Пасечника) стоила 893 рубля, в сентябре ее же можно было купить уже за 759 руб. (дешевле на 134 руб.).

Но даже с такими скидками нынешние цены заставляют с грустью вспоминать былое. Архив интернета помнит, что эта же «Биология» — тех же авторов и с тем же артикулом в 2021 году стоила 535 рублей. Аналогичная история и с другими учебниками: рост цен в среднем в 1,5–1,7 раз. Как уже ранее писала «Фонтанка», учебниками издательства «Просвещение» пользуются практически все государственные школы Петербурга. Как пояснили тогда в городском комитете по образованию, организация может приобретать только те учебники, которые есть в Федеральном перечне. Обходить правила могут себе позволить лишь частные школы. При этом книги, которые школа закупает не напрямую у издательства, а у посредников, зачастую обходятся дешевле. В расчете на одну книгу разбег цен невелик (порядка 50 рублей), однако в пересчете на сотни учебников для сотен петербургских школ разница складывается в весомую цифру.



По подсчетам «Фонтанки», стоимость полного комплекта учебников «Просвещения» для ученика 7 класса в 2024 году перевалила за 20 тысяч рублей. И это — без учета рабочих тетрадей, контурных карт и прочих пособий.

«Цены были снижены» Приверженность учебникам «Просвещения» в издательстве объясняют доверием со стороны педагогов и родительского сообщества «к качеству содержания, отвечающего требованиям федеральных государственных образовательных стандартов».

Там рассказали, что издательство тесно взаимодействует с ФАС с 2021 года — в издательстве действует предложенный службой антимонопольный комплаенс, который регулирует ценообразование и сбыт учебников, а Политика формирования себестоимости, которая действует с 2023 года, позволила сдержать цены на учебники, несмотря на рост стоимости полиграфии и материалов.



— При этом цены на государственные учебники по истории России и всемирной истории для 10–11 классов были снижены на 20% по сравнению с предыдущими учебниками по этому предмету, — сообщили «Фонтанке» в «Просвещении».



О новом антимонопольном расследовании ФАС в «Просвещении» знают и собираются изучить документы самым тщательным образом, как только их получат:



— Издательство продолжит конструктивный диалог с ФАС России и готово предоставить всю необходимую информацию, которая подтвердит обоснованность цен на учебную литературу.

Денис Лебедев, Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

