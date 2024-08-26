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    Семьи в Курской области получат 1,5 млн рублей при гибели родственника

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    Власти Курской области утвердили порядок выплат пособий для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Как сообщил 26 августа врио губернатора Алексей Смирнов, семьи в случае гибели родственника получат полтора миллиона рублей, которые разделят между всеми поровну.

    За тяжкий или средний вред здоровью полагается выплата в 600 тысяч рублей, за легкий — 300 тысяч рублей, добавил Смирнов. Получить выплату можно только один раз и только жителям региона, пострадавшим от ЧС федерального или межрегионального масштаба. Для этого достаточно подать заявление в МФЦ Курской области, через «Госуслуги» или по почте.

    Гибель родственника при ЧС придется подтвердить документально. Также нужен документ, в котором будет указана степень тяжести вреда здоровью, добавил Смирнов.

    Также для Курской области действуют и другие меры поддержки, о чем Банк России сообщал ранее. Так, ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать жителей приграничных регионов, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате обстрелов — им полностью погасят долги по ипотеке.

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