Семьи в Курской области получат 1,5 млн рублей при гибели родственника

Власти Курской области утвердили порядок выплат пособий для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Как сообщил
За тяжкий или средний вред здоровью полагается выплата
Гибель родственника при ЧС придется подтвердить документально. Также нужен документ, в котором будет указана степень тяжести вреда здоровью, добавил Смирнов.
Также для Курской области действуют и другие меры поддержки, о чем Банк России сообщал ранее. Так, ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать жителей приграничных регионов, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате обстрелов — им полностью погасят долги по ипотеке.