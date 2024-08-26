Семьи в Курской области получат 1,5 млн рублей при гибели родственника

Власти Курской области утвердили порядок выплат пособий для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. Как сообщил 26 августа врио губернатора Алексей Смирнов, семьи в случае гибели родственника получат полтора миллиона рублей, которые разделят между всеми поровну.



За тяжкий или средний вред здоровью полагается выплата в 600 тысяч рублей, за легкий — 300 тысяч рублей, добавил Смирнов. Получить выплату можно только один раз и только жителям региона, пострадавшим от ЧС федерального или межрегионального масштаба. Для этого достаточно подать заявление в МФЦ Курской области, через «Госуслуги» или по почте.

