Задержанный «Интерполом» гонщик с коллекцией Ferrari избежал ареста в Петербурге. Его спасла нерасторопность США

Властям США не хватило пяти дней, чтобы предоставить России поручение на экстрадицию гонщика-испытателя, обвиняемого в мошенничестве на десятки миллионов долларов. Задержанного «Интерполом» в Петербурге Джошуа Карту отпустили.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 августа, прекратить производство по ходатайству об аресте Карту просил прокурор. Он объяснил, что основания, по которым задерживали уроженца Канады с израильским гражданством, отпали, из изолятора временного содержания его также отпустили.