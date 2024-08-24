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    Задержанный «Интерполом» гонщик с коллекцией Ferrari избежал ареста в Петербурге. Его спасла нерасторопность США

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    Властям США не хватило пяти дней, чтобы предоставить России поручение на экстрадицию гонщика-испытателя, обвиняемого в мошенничестве на десятки миллионов долларов. Задержанного «Интерполом» в Петербурге Джошуа Карту отпустили.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 24 августа, прекратить производство по ходатайству об аресте Карту просил прокурор. Он объяснил, что основания, по которым задерживали уроженца Канады с израильским гражданством, отпали, из изолятора временного содержания его также отпустили.

    Защита поддержала: несмотря на то что иностранцу продлевали срок задержания, поручение на экстрадицию от инициатора розыска российские власти так и не получили. Без него оснований изолировать Карту под стражей в России нет.

    Джошуа Карту в своих соцсетях называет себя гонщиком-испытателем Ferrari и показывает коллекцию люксовых автомобилей. Его разыскивает Комиссия по торговле товарными фьючерсами правительства США по делу об афере с бинарными опционами. Карту вменяют заговор с целью совершения мошенничества и мошенничество с использованием электронных средств. За это предусмотрено до 20 лет лишения свободы.

    В информации международного уведомления с «красным углом» сказано, что гражданин Израиля с соучастниками обманывали инвесторов по всему миру, в том числе в округе Мэриленд и других местах США с 2013-го по 2017 год. Ущерб, как уточнили в пресс-службе судов, — порядка 60 миллионов долларов США.

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