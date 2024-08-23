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    В российском чае нашли пестициды. Производителям поручили избавиться от ядовитых веществ

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    6 комментариев

    Роспотребнадзор по Татарстану выявил пестициды в чае трех крупнейших российских производителей. Ведомство поручило компаниям разработать программу по предотвращению вреда от ядовитых веществ в их продукции, сообщают 23 августа «Известия».

    Пестициды были найдены в зеленом листовом чае «Ричард», производством которого занимается ООО «Май». Компания занимает около 20 % чайного рынка. Среди другой продукции ООО «Май» — Curtis, «Майский чай», «Лисма». Еще пестициды оказались в чае «Гринфилд», который производит ООО «ОРИМИ», в черном цейлонском чае под маркой «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы «Росчайпром» от «Рязанской чаеразвесочной фабрики». Вся перечисленная продукция была куплена в декабре 2023 года в магазинах «Светофор» и SPAR.

    Компаниям выдали предписания об устранении выявленных нарушений. Кроме того, о недопустимости наличия пестицидов в продукции сообщили торговым сетях, в которых продавался опасный товар.

    Пестициды — это вредные для человеческого организма химические или биологические вещества, которые используют в сельском хозяйстве для уничтожения вредных насекомых и грызунов.

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    Комментарии 6

    28191662623 Авг 2024 в 12:08
    Все,больше не куплю эту гадость никогда.
    +0−0
    Фокусник Данилин23 Авг 2024 в 12:07
    В российских пестицидах случайно обнаружен чай ....
    +0−0
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