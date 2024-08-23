В российском чае нашли пестициды. Производителям поручили избавиться от ядовитых веществ

Роспотребнадзор по Татарстану выявил пестициды в чае трех крупнейших российских производителей. Ведомство поручило компаниям разработать программу по предотвращению вреда от ядовитых веществ в их продукции, сообщают 23 августа «Известия».



Пестициды были найдены в зеленом листовом чае «Ричард», производством которого занимается ООО «Май». Компания занимает около 20 % чайного рынка. Среди другой продукции ООО «Май» — Curtis, «Майский чай», «Лисма». Еще пестициды оказались в чае «Гринфилд», который производит ООО «ОРИМИ», в черном цейлонском чае под маркой «Три дружных слона» и черном чае с чабрецом и цветами мальвы «Росчайпром» от «Рязанской чаеразвесочной фабрики». Вся перечисленная продукция была куплена в декабре 2023 года в магазинах «Светофор» и SPAR.