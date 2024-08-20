Квантовая механика и иконы, коалы и улицы Петербурга. Нон-фикшн-истории этого лета

Фото: сгенерировано с помощью ИИ Поделиться Поделиться





Этим летом российские издательства выпускали научно-популярные книги об отечественном кино, иконографии, легендах мировой журналистики и о коалах. Повернуть время вспять и пережить лето еще раз не получится, но можно присмотреть себе интеллектуальные планы на осень — или попытаться втолкнуть в август как можно больше и изучить новую для себя область.



Узнать происхождение названия улицы, на которой живешь

Алексей Владимирович, Алексей Ерофеев «Все улицы Петербурга. История названий улиц и проспектов, рек и каналов, мостов и островов». АСТ: «Астрель-СПб», 12+

Фото: АСТ: «Астрель-СПб» Поделиться Поделиться





Огромная книга, охватывающая всю карту Петербурга, справочник, который знает всё, и энциклопедия, с которой хочется водить экскурсии по городу. Члены Топонимической комиссии, краеведы Алексей Владимирович и Алексей Ерофеев создали по-настоящему монументальный труд, в котором сочетается въедливость ученого и запальчивость туриста. Авторы описали более полутора тысяч названий разных объектов, совершив путешествия во времени и в далекие века, и в недавнее прошлое. Так, например, оказывается, что одним из самых сложных для изучения периодов оказался не позапрошлый век и раньше, а вполне себе прошлый, а именно — десятилетия 1940–1950-х годов. Как переводится «Полюстрово», почему Большая Зеленина — часть уникального топонимического ансамбля и откуда взялось название реки Таракановки, а также ответы на большое количество заданных и незаданных вопросов можно узнать из этой книги.



Прорыт канал был в конце 1970-х годов специально для спуска реки в реку Ивановку. На месте прежнего русла развернулось строительство нового жилого района Юго-Запад. А сама река еще до основания Петербурга именовалась Дудоровкой. В конце XVIII столетия она уже Дудергофка. Имя реки происходит от одноименной деревни, название же деревни — от саамского «дуоддар», а финское «туутари» — это искаженное саамское «тунтури» — «гора». Дудергофкой же речка стала после того, как к Дудоре (или Дудере) присоединили немецкий корень hoff, то есть «двор».



Посмотреть кино в перспективе целого века

«Кинопоиск» «История отечественного кино». «Бомбора», 16+

Фото: «Бомбора» Поделиться Поделиться





В основе книги — видеоэссе популярного YouTube-канала «Кинопоиск». Отечественное кино проходит в книге через несколько времен: от своего рождения до Октябрьской революции, эпоху авангарда, сталинскую эпоху, эпохи оттепельного и застойного кино, а через перестройку и девяностые годы доберется до наших дней. Любопытные исторические факты, глубокий анализ операторской и режиссерской работы, связный рассказ, который хорошо воспринимается и без киношной картинки перед глазами — все это позволяет перепрожить целый век жизни страны. Дзига Вертов и Никита Михалков, Сергей Эйзенштейн и Жора Крыжовников — «История отечественного кино» и история отечественного кино могут объединить под одной обложкой очень разных героев.



Когда мы думаем о советском кино, какие фильмы приходят на ум в первую очередь? «Ирония судьбы», «Покровские ворота», «Иван Васильевич меняет профессию». Почти весь золотой фонд отечественного кино подарила нам эпоха застоя, период с конца шестидесятых до середины восьмидесятых годов, когда то ли стабильность, то ли постепенное тление захватили и политику, и экономику, и общественную жизнь. Именно в эти годы снято большинство самых популярных советских фильмов, которые мы помним и любим до сих пор. Вместе с расцветом коммерческих жанров создают свои шедевры и режиссеры авторского кино — от Андрея Тарковского до Ларисы Шепитько. Кажется, что про эту эпоху мы знаем все, но как раз из-за того, что эти картины так прочно вошли в культурный контекст, мы часто забываем, что в свое время они были новаторскими, дерзкими, актуальными.



Научиться читать иконы

Дмитрий Антонов «Русские иконы: геометрия и знаки». АСТ, 16+

Фото: АСТ Поделиться Поделиться





Историк, директор Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени Дмитрий Антонов увлеченно раскладывает иконопись на понятные элементы. Как работает геометрия иконы, как изображаются пространство и герои? Как можно расшифровать знаки со священного изображения, что такое «антинимб», что относится к знакам святости, о чем свидетельствуют волосы и борода? Какие сюжеты можно найти в иконографических изображениях? Антонов подчеркивает, что сейчас на постсоветском пространстве происходит ренессанс церковного искусства, эта традиция не просто живет, а стремительно развивается. Появляются новые реликвии и почитаемые объекты, и они тоже становятся объектом изучения иконографии. Современный и очень интересный экскурс по области культуры, которой интересуются далеко не все.



Яркий пример такой деформации можно увидеть на иконе «Сошествие во ад» XVII в. из Саратовского художественного музея. Ангелы, спускаясь в преисподнюю с Христом, хватают и бьют демонов. Один из пойманных духов изображен с женской грудью (в XVII в. такие фигуры часто демонстрировали искушения плоти). Пойманная «демонесса» вывернута в трех позициях: руки обращены к зрителю анфас, раскрытыми ладонями, лицо, грудь и живот даны в профиль, а в середине туловища белыми прочерками изображен хребет. Бес показан в стремительном вращении — фазы анфас, в профиль и со спины накладываются друг на друга, фиксируя три последовательных момента.

Переоткрыть рассказы о Шерлоке Холмсе с медицинской точки зрения

Ник Хоулетт «Медицинские заметки Шерлока Холмса: как болели, лечили и умирали в викторианскую эпоху». Перевод с английского А. В. Ивановой, А. Ю. Красильниковой. «Бомбора», 16+

Фото: «Бомбора» Поделиться Поделиться





Британский врач-терапевт Ник Хоулетт — огромный фанат своей работы, а еще — фанат сэра Артура Конан-Дойла и его самого известного героя. Сам Конан-Дойл, как известно, тоже был врачом и работал им ровно до тех пор, пока не стал писателем. Хоулетт вытащил из историй о Холмсе всевозможные названия болезней, обложился медицинскими справочниками, в том числе викторианской эпохи, и написал подробное исследование на стыке медицины и литературы. Он рассказывает, как тот или иной недуг — будь то диабет, проказа или болезни сердца — повлиял на развитие сюжетов о Холмсе, как это заболевание воспринималось в викторианской Англии и к чему развитие медицины привело сейчас. А еще — частично раскрывает секреты дедукции Холмса. Ведь тот обладал незаурядным вниманием, так свойственным докторам.



Викторианцы использовали целый ряд ядовитых веществ для лечения: так, в этом разделе мы встречаем мышьяк и стрихнин. У них не было системы фармакологических (лекарственных) исследований, и большая часть методов лечения основывалась на передаваемых друг другу сообщениях об улучшении состояния пациента после применения того или иного лекарства. Тогда они использовали целый ряд экзотических средств. Копайба — это смола, получаемая из южноамериканского дерева, сегодня используется в основном в качестве биодизельного топлива. Ялапу получали из корней мексиканского вьющегося растения. Гуммигут — тоже смола, но на этот раз из деревьев, растущих в Восточной Африке, она также используется для окрашивания одеяний буддийских монахов. И наконец, элатерий добывали из блестяще названного «бешеного огурца», который растет в Азии и Африке.



Познакомиться с историями мэтра «литературной журналистики»

Гэй Тализ «Фрэнк Синатра простудился и другие истории». Перевод с английского Ирины Заславской и Леонида Мотылева. Individuum, 18+

Фото: Individuum Поделиться Поделиться





Знаменитый американский журналист Том Вулф называл Тализа отцом «новой журналистики» (пионером которой он был сам), но Тализ был за то, чтобы его называли отцом «литературной журналистики». Так или иначе, ясно, что Тализ работал на стыке литературы и журналистики — и писал блестяще: его тексты родом из шестидесятых годов интересно читать и в 2024-м. Название его самого известного очерка дало имя книге: «Фрэнк Синатра простудился» — это история авторской ловкости ума и коммуникабельности. Получив от Синатры отказ от личной встречи, Тализ описал жизнь певца, поговорив с его шофером, охраной, официантами, которые приносили ему еду. В предисловии журналиста и составителя сборника Егора Мостовщикова автор говорит: «Большинство людей поглощены только собой. Они никогда не подумают о вас. Но я подумаю». И не только о нас.



Синатра был болен. Он стал жертвой недуга, столь обыденного, что большинство людей даже не стали бы расстраиваться. Но когда дело касается Синатры, такая беда способна погрузить его в смятение, глубокую депрессию, вызвать панику и даже ярость. Фрэнк Синатра простудился. Простуженный Синатра — все равно что Пикассо без красок, Феррари без горючего, только еще хуже. Ведь банальная простуда крадет у Синатры незастрахованный алмаз — его голос, лишает уверенности, не только ранит его душу, но и вызывает что-то вроде психосоматического насморка у десятков людей, которые работают на него, пьют с ним, любят его, чьи благополучие и стабильность зависят от него. Простуда Синатры заставляет всю индустрию развлечений слегка трястись, подобно тому как болезнь президента Соединенных Штатов способна сотрясти национальную экономику.



Задаться вопросами квантовой механики

Алексей Семихатов «Сто лет недосказанности: Квантовая механика для всех в 25 эссе». «Альпина нон-фикшн», 12+

Фото: «Альпина нон-фикшн» Поделиться Поделиться





Доктор физико-математических наук, лауреат премии «Книга года — 2023» за работу «Все, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной» объясняет квантовую теорию — ту часть физической теории, которая пытается описать невидимые и даже непредставимые объекты. Эссе из его новой книги — это ответы на 25 разных вопросов «что?»: «Что такое квант?», «Что за параллельные вселенные?», «Что телепортируется, но не клонируется?», «Что портит память друзьям?» и даже «Что отвечать на экзамене?» У этой научной книги есть иллюстрации замечательной художницы Нюси Красовицкой — и они наглядно показывают, что такое осколки вращения, как работает уравнение Шрёдингера, а также что такое волновая функция.



И если вы успели перевести дух после преодоления классическо-квантового водораздела, то вот следующий важный вопрос. Позади остались классические состояния, выражающие положения и скорости. Сейчас же перед нами волновая функция электрона в виде комбинации состояний, отвечающих различным положениям. Да, если этих положений хотя бы два (а их, как правило, бесконечно много), то электрон лишается свойства находиться в какой бы то ни было точке пространства. Но что со скоростью? «Приделать» дополнительную информацию о скорости к имеющейся волновой функции нельзя из-за вражды. Мы столкнулись лицом к лицу с вопросом, который, пусть робко, уже раньше: не приводит ли вражда между величинами к неполному описанию мира?

На досуге пожевать ядовитый эвкалипт

Даниэль Клод «Хюгге от коал. Жизнь среди деревьев». Перевод с английского Татьяны Землеруб. «Азбука», «КоЛибри», 18+

Фото: «Азбука», «КоЛибри» Поделиться Поделиться





Биолог и писательница Даниэль Клод много времени посвятила изучению коал, наблюдению и уходу за ними. Она сама работала волонтером в зоопарке, а большую помощь в написании этой книги ей оказали волонтеры фонда Koala Life из парка дикой природы Клиленд. Все знают, как выглядят коалы, однако мало кто понимает, что они на грани вымирания, сколь бы популярными они ни были. Ситуация ухудшается с каждым годом: люди боятся коал, коалы попадают под машины, а если коалы заболевают, им очень сложно помочь из-за уникальной иммунной системы. Но самый серьезный удар по ним наносит экология и неминуемое изменение среды. Книга Даниэль Клод (в оригинале имеющая намного более сдержанное название Koala Life) — о простых и понятных вещах, о которых современный человек задумывается все реже. О том, что нужно заботиться о тех, кто нуждается в этом, о том, что нужно быть внимательным к природе, и даже о том, что не помешало бы на заднем дворе посадить маленький эвкалипт. Мало ли, коалам пригодится.



Исключительная способность печени коалы усваивать токсины имеет и интересные побочные эффекты. Известно, что коалы трудно поддаются лечению, если заболевают, потому что их организм воспринимает антибиотики и анестетики как токсины, и они нейтрализуются печенью. Однократную дозу антибиотика, используемую для лечения людей, необходимо будет повторять в течение 30 или 45 дней, чтобы она оказала такой же эффект на коалу. Однако токсины — только часть проблем коалы. Даже после того, как с ними покончено, коалам все равно нужно найти способ высвободить питательные вещества, содержащиеся в клетках растений. Они должны расщеплять волокна целлюлозы и отделять длинные цепочки белков от танинов.

