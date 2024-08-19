«Двойника» петербургского расчленителя заметили на концерте памяти Цоя в Эстонии

На эстонском концерте памяти Виктора Цоя заметили человека, который один в один похож на петербургского расчленителя и представителя богемы Юрия Яновского. Об этом
В кадре — чудовищно похожий на Яновского человек отвечает на вопрос журналиста о любимой композиции Цоя. Мужчина говорит, что уважает «Грустную песню», наверняка имея в виду «Невеселую песню». Концерт памяти рок-музыканта прошел четыре дня назад в Таллине.
47news
Юрий Яновский — человек, который неоднократно попадал на страницы «Фонтанки».
В 2020 году школьник из Петербурга нашел в реке Мга туловище с отрезанными головой и конечностями. Позже выяснилось, что убитый — трансгендер из Узбекистана. По подозрению в убийстве и расчленении задержали Яновского, но умысел не устоял. В конце концов ему вменили убийство с превышением необходимой обороны. Итог — год и