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    «Двойника» петербургского расчленителя заметили на концерте памяти Цоя в Эстонии

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    На эстонском концерте памяти Виктора Цоя заметили человека, который один в один похож на петербургского расчленителя и представителя богемы Юрия Яновского. Об этом 19 августа сообщает портал 47news, изучивший видео развлекательного портала Limon.

    Фото: 47news
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    В кадре — чудовищно похожий на Яновского человек отвечает на вопрос журналиста о любимой композиции Цоя. Мужчина говорит, что уважает «Грустную песню», наверняка имея в виду «Невеселую песню». Концерт памяти рок-музыканта прошел четыре дня назад в Таллине.

    47news

    Юрий Яновский — человек, который неоднократно попадал на страницы «Фонтанки». В 2017 году его задержали по подозрению в стрельбе по петербуржцу, имеющему отношение к крупному модельному агентству. Инцидент произошел во время игры в покер в актерской квартире в доме Басина. В результате Яновский получил лишь условный срок за хранение оружия.

    В 2020 году школьник из Петербурга нашел в реке Мга туловище с отрезанными головой и конечностями. Позже выяснилось, что убитый — трансгендер из Узбекистана. По подозрению в убийстве и расчленении задержали Яновского, но умысел не устоял. В конце концов ему вменили убийство с превышением необходимой обороны. Итог — год и 10 месяцев в колонии общего режима. Представителя богемного Петербурга отпустили из-под стражи в зале Василеостровского суда, так как в зачет пошло время, проведенное в СИЗО. Попытка усадить его снова на скамью подсудимых провалилась.

    Фото: 47news

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