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    Совладельца «Адаманта» Владимира Голубева называют новым владельцем 50% в крупнейшей российской IT-компании Fplus с выручкой под 200 миллиардов

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    Как стало известно «Фонтанке», петербургский предприниматель Владимир Голубев получил контроль над 50% крупнейшего российского поставщика компьютерного оборудования и IT-решений группы Fplus (бывшая «Марвел») с выручкой в 195 млрд рублей.

    Новым владельцем 50% Fplus 14 августа стало ЗПИФ «Нуклон» под управлением УК «Балтинвест». Его пайщики неизвестны, однако два независимых друг от друга источника на рынке инвестиций Петербурга дали понять «Фонтанке», что основным пайщиком «Нуклона» является Владимир Голубев. Он известен как совладелец холдинга «Адамант», а также крупный игрок на рынке дорожного строительства и угольной индустрии.

    Fplus является одним из основным бенефициаров процесса импортозамещения компьютерной техники и программного обеспечения в России с начала санкций в 2022 году. Компания имеет собственное производство в России и участвует в программах технологического перевооружения госучреждений и крупных госкомпаний, в том числе РЖД. Кроме того, Fplus развивает собственную розничную сеть компьютерной техники под брендом «Всесмарт».

    Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».

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