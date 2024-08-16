От теплой пятницы к холодной субботе: какую погоду ждать с 16 по 18 августа

Сегодня на погоду Петербурга начинает оказывать влияние периферия далёкого циклона, выходящего на север Скандинавии. В такой ситуации дожди он принесёт лишь ближе к вечеру, а днём воздух будет активно прогреваться и температура заметно превысит климатическую норму. Однако это пятничное тепло исчезнет в выходные, рассказал 16 августа «Фонтанке» ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
«В ночь на субботу в тёплом секторе упомянутого циклона будет облачно и дождливо, но пока тепло, а вот днём холодный атмосферный фронт отметится кратковременными дождями и откроет дорогу к берегам Невы прохладному воздуху», — рассказал Михаил Леус. По его словам, в воскресенье в регион вновь выйдет гребень антициклона, возвращая петербуржцам солнечную и сухую погоду, с обычными для этих дней августа температурами.
Сегодня, в пятницу, облачно с прояснениями, без осадков, вечером кратковременные дожди. Днём +25…+27 градусов. Ветер южный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 756 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
В субботу будет облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью +17…+19 градусов, днём — +22…+24. Ветер западный, 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.
В воскресенье переменная облачность, без существенных осадков. Ночью +15…+17 градусов, днём — +21…+23. Ветер западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.
По предварительному прогнозу, новая неделя начнётся возвращением дождей при температуре, слегка превышающей 20-градусную отметку.