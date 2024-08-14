19 сентября — круглый стол «Итоги приемной кампании-2024»

В целом приемная кампания этого года, судя по новостям августа, прошла довольно спокойно и без серьезных проблем. Главное особенностью стало расширение особой квоты для военнослужащих и их семей, а также изменения в системе целевого приема, который стал более прозрачным и привлек больше абитуриентов. Больше стало выпускников с высокими баллами, в том числе, из-за возможности пересдать ЕГЭ и тех, кто поступил БВИ — по результатам олимпиад. Не страдают от недостатка абитуриентов и колледжи. Как оценивают приемную кампанию ее участники и к чему готовятся в связи с перестройкой системы поступления в 2025 году и системы образования — в 2026 — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Как прошла приемная кампания? Какие ее особенности вы можете отметить?
- В этом году отмечается большое количество олимпиадников и льготников на бюджетных местах в вузах. Действительно ли их стало больше? Может ли это как-то повлиять на правила приема в будущем?
- Как вы оцениваете выросшее количество 100-балльников, особенно по математике? Увеличился ли средний балл поступивших?
- Изменились ли предпочтения абитуриентов при выборе специальностей? На каких направлениях был самый высокий конкурс?
- Как прошел целевой прием в вузы по новой схеме? Насколько работодателям и вузам она удобна?
- Спрос на платное обучение в вузах — есть ли конкурс на внебюджетные места? Сколько стоит обучение? Образовательные кредиты, рассрочки и другие способы повысить доступность платного образования.
- Приемная кампания в колледжах и других учебных заведениях СПО: самые популярные специальности, проходной балл и конкурс. Зачем идут в колледжи после 9-го класса: за профессией или чтобы не сдавать ЕГЭ?
- Изменилось ли количество иногородних студентов? Справляется ли инфраструктура вузов и колледжей с таким потоком?
- Чего вы ждете от следующего года, когда обещают изменить систему расставления приоритетов для поступления в вуз?
К участию в круглом столе приглашаются: представители вузов; представители колледжей; работодатели, которые заинтересованы в целевом наборе; эксперты рынка труда.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 19 сентября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Екатерина Киселева 8 (812) 416–77–73 доб. 332 ek@fontanka.ru