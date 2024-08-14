    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    2 м/с, зап

    763мм

    65%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd92.66eur100.56

    19 сентября — круглый стол «Итоги приемной кампании-2024»

    309

    В целом приемная кампания этого года, судя по новостям августа, прошла довольно спокойно и без серьезных проблем. Главное особенностью стало расширение особой квоты для военнослужащих и их семей, а также изменения в системе целевого приема, который стал более прозрачным и привлек больше абитуриентов. Больше стало выпускников с высокими баллами, в том числе, из-за возможности пересдать ЕГЭ и тех, кто поступил БВИ — по результатам олимпиад. Не страдают от недостатка абитуриентов и колледжи. Как оценивают приемную кампанию ее участники и к чему готовятся в связи с перестройкой системы поступления в 2025 году и системы образования — в 2026 — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Как прошла приемная кампания? Какие ее особенности вы можете отметить?
    • В этом году отмечается большое количество олимпиадников и льготников на бюджетных местах в вузах. Действительно ли их стало больше? Может ли это как-то повлиять на правила приема в будущем?
    • Как вы оцениваете выросшее количество 100-балльников, особенно по математике? Увеличился ли средний балл поступивших?
    • Изменились ли предпочтения абитуриентов при выборе специальностей? На каких направлениях был самый высокий конкурс?
    • Как прошел целевой прием в вузы по новой схеме? Насколько работодателям и вузам она удобна?
    • Спрос на платное обучение в вузах — есть ли конкурс на внебюджетные места? Сколько стоит обучение? Образовательные кредиты, рассрочки и другие способы повысить доступность платного образования.
    • Приемная кампания в колледжах и других учебных заведениях СПО: самые популярные специальности, проходной балл и конкурс. Зачем идут в колледжи после 9-го класса: за профессией или чтобы не сдавать ЕГЭ?
    • Изменилось ли количество иногородних студентов? Справляется ли инфраструктура вузов и колледжей с таким потоком?
    • Чего вы ждете от следующего года, когда обещают изменить систему расставления приоритетов для поступления в вуз?

    К участию в круглом столе приглашаются: представители вузов; представители колледжей; работодатели, которые заинтересованы в целевом наборе; эксперты рынка труда.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 19 сентября 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Екатерина Киселева 8 (812) 416–77–73 доб. 332 ek@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close