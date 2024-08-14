19 сентября — круглый стол «Итоги приемной кампании-2024»

В целом приемная кампания этого года, судя по новостям августа, прошла довольно спокойно и без серьезных проблем. Главное особенностью стало расширение особой квоты для военнослужащих и их семей, а также изменения в системе целевого приема, который стал более прозрачным и привлек больше абитуриентов. Больше стало выпускников с высокими баллами, в том числе, из-за возможности пересдать ЕГЭ и тех, кто поступил БВИ — по результатам олимпиад. Не страдают от недостатка абитуриентов и колледжи. Как оценивают приемную кампанию ее участники и к чему готовятся в связи с перестройкой системы поступления в 2025 году и системы образования — в 2026 — обсудим на круглом столе.

