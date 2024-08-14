24 сентября - круглый стол «Китайский автопром: спасение для рынка или новый вызов?»

Китайские производители рассчитывают занять до 80% российского рынка автомобилей в 2024 году и реализовать до 1,2 млн машин, сообщает «КоммерсантЪ». По данным «Автомаркетолога», за первые полгода российские покупатели приобрели 421,8 тыс. легковых автомобилей китайских марок — это на 143% больше, чем за тот же период прошлого года ). В структуре авторынка на долю китайских машин за этот период пришлось 58%, в то же время доля российских машин составила 31%. Только в июне продажи китайских машин на российском рынке выросли на 86,5% к прошлому году, то есть с 40 805 до 76 115 ед.

