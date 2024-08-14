24 сентября - круглый стол «Китайский автопром: спасение для рынка или новый вызов?»

Китайские производители рассчитывают занять до 80% российского рынка автомобилей в 2024 году и реализовать до 1,2 млн машин, сообщает «КоммерсантЪ». По данным «Автомаркетолога», за первые полгода российские покупатели приобрели 421,8 тыс. легковых автомобилей китайских марок — это на 143% больше, чем за тот же период прошлого года ). В структуре авторынка на долю китайских машин за этот период пришлось 58%, в то же время доля российских машин составила 31%. Только в июне продажи китайских машин на российском рынке выросли на 86,5% к прошлому году, то есть с 40 805 до 76 115 ед.
Среди лидирующих брендов — Chery, Haval, Changan, Geely. Появляются и новые марки, кроме того, китайские производители активно выпускают на российских автозаводах свою продукцию. О том, как изменился российский авторынок и к чему это приведет — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какова ситуация на рынке по итогам 8 месяцев 2024 года? Растет ли спрос?
- Какие марки китайских автомобилей наиболее популярны? Появляются ли новые бренды?
- Есть ли ценовая категория, в которой предложение еще недостаточно наполнено? Стоит ли нам ждать новых игроков на рынке?
- Какова ситуация на рынке дилерских центров Петербурга? Как вам удалось перестроить свои продажи?
- Особенности взаимодействия продавцов с китайскими производителями. Техподдержка и сервис.
- Лизинг китайских автомобилей. Итоги восьми месяцев и перспективы на 2024 год.
- Автокредитование: происходит ли рост рынка, как меняются условия?
- Какие трудности существуют при продаже, обслуживании китайских автомобилей?
- Будущее китайского автопрома в России.
К участию в круглом столе приглашаются: дилерские центры, дистрибьюторы, производители автомобилей, лизинговые компании, банки и автоэксперты.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 24 сентября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Екатерина Демахина, ed@fontanka.ru, +7 (911) 912-44-48