17 сентября — круглый стол «В помощь организму: БАДы и другие нелекарственные препараты»

Объем продаж биологически активных добавок в 2023 году в России составил 127,6 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. При этом в упаковках продажи остались примерно на том же уровне, подсчитали в DSM Group. Основной рост происходит за счет собственных торговых марок аптек. При этом все большая доля БАД производится в России — если смотреть в упаковках, то в 2023 году почти 82% пришлось на отечественные БАД. Самые популярные среди людей — те, что действуют на организм в целом, следом идут БАД для желудочно-кишечного тракта, замыкают тройку лидеров БАД, действующие на центральную нервную систему. В целом же, в аптеках и в интернете можно найти препараты для любых органов и систем. О том, что сегодня предлагают российские фармацевты и производители БАД и об особенностях этого сегмента — поговорим на круглом столе.

