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Доктор Питер Образ жизни 17 сентября — круглый стол «В помощь организму: БАДы и другие нелекарственные препараты»

17 сентября — круглый стол «В помощь организму: БАДы и другие нелекарственные препараты»

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Объем продаж биологически активных добавок в 2023 году в России составил 127,6 млрд рублей, что на 13% больше, чем годом ранее. При этом в упаковках продажи остались примерно на том же уровне, подсчитали в DSM Group. Основной рост происходит за счет собственных торговых марок аптек. При этом все большая доля БАД производится в России — если смотреть в упаковках, то в 2023 году почти 82% пришлось на отечественные БАД. Самые популярные среди людей — те, что действуют на организм в целом, следом идут БАД для желудочно-кишечного тракта, замыкают тройку лидеров БАД, действующие на центральную нервную систему. В целом же, в аптеках и в интернете можно найти препараты для любых органов и систем. О том, что сегодня предлагают российские фармацевты и производители БАД и об особенностях этого сегмента — поговорим на круглом столе.

Вопросы для обсуждения:

— Спрос на БАД: какие препараты востребованы в первую очередь и почему? Почему аптеки активно создают собственные торговые марки БАД?

— Как развивается производство БАД на российских, в частности, петербургский фармпредприятиях? Какие направления наиболее востребованы? Какие собственные разработки запущены в производство?

— Какие задачи могут решать БАДы для поддержания здоровья и профилактики заболеваний, как они дополняют традиционные методы лечения? Входят ли БАД в клинические рекомендации по лечению различных заболеваний?

— Как правильно принимать БАД? Какие БАД могут назначать врачи? Кто должен рекомендовать и контролировать прием БАД: врачи, диетологи или фармацевты?

— Как выбирать качественные добавки: критерии оценки надежности производителей?

— Каковы возможные риски и побочные эффекты при приеме БАД? Потенциальные опасности, связанных с передозировкой, взаимодействием с лекарственными препаратами, а также рисков, связанных с недостаточной регулировкой рынка БАД.

— Регулирование и стандартизация БАД — кто этим занимается, есть ли правовая база и нужно ли ее улучшать?

— Должны ли БАД продаваться только в аптеках? Или продажа через маркетплейсы — это нормально?

— Распространенные мифы о БАД и их применении — где правда, а где нет?

К участию приглашаются: фармацевтические компании, врачи-терапевты, эндокринологи и диетологи, представители аптечных сетей.

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

Круглый стол пройдет в 16:00 / 17 сентября 2024 года

По вопросам участия обращаться:

Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

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