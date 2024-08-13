3 сентября — круглый стол «Как свои: современные технологии имплантации зубов»

В 2019–2023 годах, по данным Business Stat, продажи стоматологических имплантов в России выросли на 81%. Рекордный рост пришелся на 2022 год, когда ожидался дефицит и рост стоимости как самих имплантов, так и услуг по их установке. Исследование рынка говорит о том, что рост продолжится и дальше: большое количество людей в стране нуждаются в замене потерянных зубов, а импланты являются наиболее эффективным и долговечным способом восстановления зубного ряда. Кроме того, расширяется круг специалистов, предлагающих имплантацию. Как развивается имплантация — обсудим на круглом столе
Вопросы для обсуждения:
— Растет ли спрос на имплантацию зубов?
— Каковы современные тенденции в области имплантологии? Какие новые технологии и материалы используются?
— Как нужно готовиться к имплантации зубов? В каких случаях рекомендуется синус-лифтинг перед установкой импланта?
— Какова роль компьютерной томографии и 3D-моделирования в планировании имплантации?
— Какие основные осложнения могут возникнуть после имплантации, и как их минимизировать?
— Как оценивается долгосрочная эффективность и безопасность зубных имплантов?
— Какие типы имплантов наиболее популярны и почему? Какие материалы (титан, цирконий и др.) наиболее перспективны для изготовления имплантов и почему?
— В каких случаях предпочтительно использовать одномоментную имплантацию?
— Какие современные подходы существуют для улучшения остеоинтеграции имплантов?
— Имплантация или традиционное протезирование зубов — чем обусловлен вызов?
— Как развивается рынок зубных имплантов, и какие прогнозы на будущее?
К участию приглашаются: представители стоматологических клиник, врачи хирурги-имплантологи, производители имплантов и техники для компьютерной томографии и 3Д-моделирования.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».
Круглый стол пройдет в 16:00 / 3 сентября 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru