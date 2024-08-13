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    3 сентября — круглый стол «Как свои: современные технологии имплантации зубов»

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    В 2019–2023 годах, по данным Business Stat, продажи стоматологических имплантов в России выросли на 81%. Рекордный рост пришелся на 2022 год, когда ожидался дефицит и рост стоимости как самих имплантов, так и услуг по их установке. Исследование рынка говорит о том, что рост продолжится и дальше: большое количество людей в стране нуждаются в замене потерянных зубов, а импланты являются наиболее эффективным и долговечным способом восстановления зубного ряда. Кроме того, расширяется круг специалистов, предлагающих имплантацию. Как развивается имплантация — обсудим на круглом столе

    Вопросы для обсуждения:

    — Растет ли спрос на имплантацию зубов?

    — Каковы современные тенденции в области имплантологии? Какие новые технологии и материалы используются?

    — Как нужно готовиться к имплантации зубов? В каких случаях рекомендуется синус-лифтинг перед установкой импланта?

    — Какова роль компьютерной томографии и 3D-моделирования в планировании имплантации?

    — Какие основные осложнения могут возникнуть после имплантации, и как их минимизировать?

    — Как оценивается долгосрочная эффективность и безопасность зубных имплантов?

    — Какие типы имплантов наиболее популярны и почему? Какие материалы (титан, цирконий и др.) наиболее перспективны для изготовления имплантов и почему?

    — В каких случаях предпочтительно использовать одномоментную имплантацию?

    — Какие современные подходы существуют для улучшения остеоинтеграции имплантов?

    — Имплантация или традиционное протезирование зубов — чем обусловлен вызов?

    — Как развивается рынок зубных имплантов, и какие прогнозы на будущее?

    К участию приглашаются: представители стоматологических клиник, врачи хирурги-имплантологи, производители имплантов и техники для компьютерной томографии и 3Д-моделирования.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Доктор Питер» с анонсированием на «Фонтанке.ру».

    Круглый стол пройдет в 16:00 / 3 сентября 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ирина Егорова, тел. 8–951–640–88–72, egorova@fontanka.ru

    План мероприятий

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