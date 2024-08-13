Со вкусом истории. Кафе и магазины Петербурга, которые работают больше 50 лет

Елисеевский магазин Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Поделиться Поделиться





В Петербурге много магазинов и ресторанов в исторических зданиях, предназначенных для торговли и общепита. Но непрерывной историей могут похвастаться немногие.

Некоторые «легенды» ушли совсем недавно: в 2020 году на Петроградской стороне кафе «Снежинка», работающее с начала 1960-х , уступило место бару, а в 2022 году гастроном на углу улиц Некрасова и Маяковского, открывшийся в 20-х годах XX века , превратился в сетевой супермаркет. «(От)личный Петербург» составил свой список мест, где можно ощутить вкус истории. А в номинации «Навсегда» вы можете выдвигать свои любимые магазины, кафе, рестораны, отели, которые работают на одном и том же месте уже больше 50 лет .

Большой Гостиный двор Невский проспект, 35

Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Поделиться Поделиться





Здание Большого Гостиного двора появилось в 1785 году , хотя торговля на этом месте велась и раньше. Но привычная анфиладная планировка возникла уже в советское время: до этого галереи были разбиты на отдельные лавки. В позднем СССР сторона универмага, выходящая на Невский проспект, получила прозвище «Галера». Жители Ленинграда и зажиточные гости города приходили сюда, чтобы купить у фарцовщиков импортные вещи.



Недавняя попытка перестроить Большой Гостиный Двор в современный премиальный ТЦ успехом не увенчалась. Сейчас он живет словно в двух разных эпохах. В анфиладах по-прежнему располагаются отделы, торгующие одеждой, обувью и ювелирными украшениями, а продавцы, скучающие за прилавками, воссоздают образ советского универмага. Правда, в условиях нынешнего потребительского изобилия очереди к ним не стоят.

Зато огромно число желающих попасть в общественное пространство «Двор Гостинки», где летом проходят концерты и другие мероприятия, а зимой работает каток. Там же располагаются фуд-траки со стритфудом, а на Ломоносовской линии готовится к открытию фуд-холл «Горожане».



ДЛТ Большая Конюшенная улица, 21–23

Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Поделиться Поделиться





Универмаг на Конюшенной открылся в 1909 году как Торговый дом Гвардейского экономического общества. После революции в здании в стиле модерн разместился Первый государственный универсальный магазин. Название «Дом ленинградской торговли» закрепилось с 1935 года — причем, по известной городской легенде, изначально магазин должен был называться Ленинградский дом торговли. Но поскольку ЛДТ — это инициалы Льва Троцкого, как раз ставшего врагом народа, то назвали так, как назвали.



После войны здесь заработал самый большой в городе отдел детских товаров. Сюда приходили покупать игрушки, готовиться к школе, перед Новым годом, а затем шли в соседнюю пышечную.

В 2004 году здание ДЛТ получил оператор московского ЦУМа компания Mercury. Универмаг вновь открыл двери после реконструкции в 2012 году . На фасад вернулось историческое изображение орла. Внутри сохранились роскошные лестницы, кованые лампы и перила, куполообразный стеклянный потолок. Но в отличие от Большого Гостиного двора, где еще витает дух советской торговли, ДЛТ превратился в современный универмаг люксовых товаров.



Невский Пассаж Невский проспект, 48



Здание универмага на Невском проспекте открылось в 1848 году и стало первым в Петербурге пассажем: если у традиционных торговых центров были открытые, выходящие на улицы галереи, то здесь лавки размещались вдоль крытого прохода сквозь квартал. Кроме того, «Пассаж» можно назвать первым торгово-развлекательным комплексом: помимо магазинов, здесь были кафе, жилые квартиры для купцов, а также концертно-лекционный зал, где выступали Тургенев, Некрасов, Достоевский, Чернышевский.



В советское время «Пассаж» несколько раз реконструировали и перепланировали. Так, в 1937 году появились две белоснежные лестницы в стиле сталинского ампира взамен винтовых и был надстроен еще один этаж.

В 90-е годы «Пассаж» превратился в место, куда ходят только туристы, и несколько раз менял собственников. В 2011 году универмаг купил инвестфонд Jensen Group. После реконструкции магазин открылся в 2019 году . В отличие от ДЛТ, здесь воссоздан дух эпохи модерна. Названия магазинов и контор в галерее написаны в дореволюционной орфографии, сохранились кованые решетки лестничных перил и лифтов в стиле ар-деко.

Сейчас на цокольном этаже располагается супермаркет, а на первом — парфюмерно-косметический магазин. В главной галерее регулярно проходят выставки, а фасад каждый месяц меняет тематическое оформление. Например, в феврале 2024 года над входом в универмаг появился крокодил. Оказалось, что это отсылка к произведению Достоевского, действие которого как раз происходит в «Пассаже».



Елисеевский магазин Невский проспект, 56

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: фотобанк СПб ГБУ «ГТИБ» Поделиться Поделиться





Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» открылся в 1902 году и сразу поразил горожан витражами, скульптурами на фасаде и роскошью отделки. Внутри было три торговых зала, украшенных зеркалами и бронзовыми светильниками. На втором этаже располагались банк, коммерческие курсы и театральный зал.

После Октябрьской революции здание было национализировано, а о былом разнообразии деликатесов пришлось забыть. Но с середины 1950-х изобилие стало возвращаться. И вскоре уже весь город приходил в «Гастроном №1 Центральный», чтобы подивиться на выставленные горками фрукты и овощи, заполненные конфетами и сладостями витрины. Тут же был самый большой в Ленинграде ассортимент рыбы, икры, колбас и сыров.



После распада СССР Елисеевский магазин пришел в упадок, и в начале 2000-х несколько лет стоял пустым. В нем собирались открыть сетевой парфюмерный магазин, но горожане выступили против. За здание боролись несколько девелоперских и ресторанных холдингов, но в итоге его собственником стала супруга Евгения Пригожина.

В 2007 году Елисеевский закрылся на ремонт и вновь открылся уже в 2012-м в концепции магазина-музея. Интерьер оформили в стиле начале XX века: позолота и украшения на стенах, лепные фигуры на потолке. Также удалось восстановить подлинные деревянные прилавки. Движущиеся фигуры сказочных персонажей в витринах создал художник Михаил Шемякин. Сейчас универмаг в большей степени рассчитан на туристов — в ассортименте много гастрономических сувениров, работают кафе. Дом Мертенса Невский, 21



Существующее сегодня здание построено в 1911–1912 годах для магазинов и производства меховой фирмы Мертенса. Огромный застекленные арки во весь фасад были созданы с помощью монолитного железобетонного каркаса, новаторской для того времени инженерной конструкции.

После революции дом был национализирован, но сохранил модное назначение: в разные годы в нем находились швейные цеха и ателье, а в 1944 году был открыт первый в Советском Союзе Дом моделей одежды. В 1990-х сюда вселилось совместное российско-британское предприятие по изготовлению и продаже одежды. После реконструкции 2006–2007 годов Дом Мертенса занял флагманский магазин Zara, а после ухода компании в 2023 году его сменил Maag.

Интерьеры торговых залов уже современные. Но некоторые детали дореволюционного декора уцелели. Например, стеклянный лифт на парадной лестнице, которым до сих пор могут любоваться и даже пользоваться сотрудники. Во внутреннем дворе стоит фонтан с фигурой белого медведя — эмблемой торгового дома Мертенса.



Ресторан «Европа» ул. Бродского, 1 (Михайловская ул., 1)



Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ресторан «Европа», открытый в 1905 году, считает себя старейшим постоянно работающим рестораном не только Петербурга, но и России. С имперских времен сохранились интерьеры в стиле ар-нуво и витражи начала XX века, в том числе «Аполлон на колеснице» по эскизу Леонтия Бенуа.

В разные годы гостями заведения были Чайковский, Тургенев, Стравинский и Шаляпин, королева Великобритании Елизавета II, президент Франции Жак Ширак, канцлер Германии Герхард Шрёдер, президенты США Джимми Картер и Билл Клинтон, актриса Катрин Денев, балерина Майя Плисецкая. В 1979 году в ресторан зашел Элтон Джон и спонтанно устроил концерт для посетителей.



В советское время ресторан при Европейской гостинице носил название «Восточный» (с 1965 года «Садко»). Его завсегдатаем был, к примеру, Довлатов. Его первая жена Ася Пекуровская вспоминала, как тот подхватывал с пустующего столика, чей владелец нерасторопно задерживался с дамой на площадке для танцев, «оставленный без присмотра трофей типа утиной ножки или бутерброда с паюсной икрой».

Сегодня ресторан «Европа» сохраняет убранство в стиле ар-нуво, а лобби-бар оформлен в стиле модерн. Пообедать там могут как гости отеля, так и обычные посетители.

Пышечная Большая Конюшенная, 25

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Самая известная пышечная Ленинграда-Петербурга открылась в 1958 году по соседству с ДЛТ. Трафик в универмаге был тогда сумасшедшим, и ленинградцы, которые смогли что-то урвать в условиях дефицита, шли в пышечную отмечать покупку.



В перестройку «Пышечная» и соседняя «Котлетная» определились в самостоятельное ТОО, в 1992 году реорганизовавшееся в ООО «Желябова 25». Торговать котлетами перестали в начале 90-х, а вот пышечная продолжила работать, сохраняя атмосферу советского общепита. Кофе и чай здесь по-прежнему разливают прямо «из ведра», на столиках вместо салфеток — нарезанная бумага, а на входе всегда длинная очередь. К слову, пышечной на Желябова до сих пор руководят работницы советского общепита, которые хранят традиции заведения.

Среди завсегдатаев немало известных личностей. Так, на Большой Конюшенной улице, 25 можно встретить Михаила Боярского, его супругу Ларису Луппиан и их дочь Елизавету. Здесь также бывали певец Эдуард Хиль, актёр Юрий Гальцев, олимпийский чемпион Алексей Ягудин. А Иван Ургант снимал передачу с прима-балериной Мариинского театра Ульяной Лопаткиной.



Пирожковая «Хозяюшка» Московский пр., 192

Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Фото: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Первое документальное упоминание о пирожковой на Московском проспекте датируется 1967 годом. Есть ленинградцы, которые помнят местную выпечку и с 1956-го. Сразу после развала Советского Союза помещение приватизировало ООО «Хозяюшка», созданное директором пирожковой Валерией Романовой, которая оставалась бессменным руководителем заведения до смерти в 2022 году. Сейчас ее дело продолжают внуки.

Несмотря на удаленность от центра, пирожковая на Московском пользуется бешеной популярностью: к прилавку зачастую стоят очереди, а найти свободные места за столиками бывает проблематично. Здесь соблюдают традиции в рецептуре (в выпечке не используют замороженное тесто и полуфабрикаты), в антураже (мебель, талончик, который надо оплачивать на кассе). Цены тоже способны вызвать слезы ностальгии.



Перекусить в пирожковую приходят местные жители и сотрудники соседних офисов, но можно встретить и вип-персон.



«Когда я был студентом, таких заведений было много, там было очень дешево и вкусно. Но потом они стали куда-то исчезать, появились другие — наверное, более, так сказать, коммерческие. Осталась одна пирожковая — та самая, на Московском», — рассказывал Михаил Боярский «Российской газете». По словам актера, по дороге из аэропорта он частенько заглядывает в «Хозяюшку».

Чебуречная «Салхино»

Вознесенский пр., 55



Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Фото: Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру» Фото: предоставлено чебуречной «Салхино» Поделиться Поделиться





Чебуречная на Вознесенском проспекте (ранее Майорова — прим. ред) существует как минимум с 1959 года. В советское время заведение не уступало по популярности пышечной на Желябова. Чтобы попасть в него, нужно было отстоять в очереди не меньше двух часов.

Днем это был вариант столовой с чуть более затейливым меню. Вечером чебуречная превращалась в демократичный ресторан, где обслуживали официанты и подавали спиртное, а на входе стоял швейцар. Так что ценителями чебуреков, люля-кебабов, харчо и шашлыков по-карски были не только студенты, но и артисты и директора магазинов. Среди завсегдатаев, судя по сайту заведения, можно встретить Михаила Боярского, Сергея Шнурова, Александра Домогарова и других знаменитостей.

Сейчас чебуречная работает под вывеской «Салхино». Советские интерьеры не сохранились, но технология приготовления осталась прежней — для чебуреков используется та же тестокаталка, что появилась на кухне в 1975-м, утверждают в заведении.



Демьянова уха Кронверкский пр., 53

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Ресторан «Демьянова Уха» открылся в 1971 году. Сегодня это одно из самых аутентичных заведений Петербурга. С советских времен здесь сохранились мебель и стилизованный под деревенскую избу интерьер, а также рыбное меню. Например, по-прежнему подают рыбную солянку «Ладожская» и уху «Балтийская». В советское время такое предложение было практически эксклюзивным. С рыбой было неважно, а уж осетрина, которую можно было попробовать в «Демьяновой ухе», и вовсе была чем-то сверхнедоступным.

