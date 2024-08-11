Импортозамещение отменяется? Аэрофлот подал в суд на производителя российских самолетов Superjet-100 и МС-21

Завод по производству отечественных самолетов МС-21 в Новосибирске, принадлежащий ПАО «Яковлев» Фото: Андрей Бортко / NGS.RU Поделиться Поделиться





В январе 2024 года глава «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что к 2030 году крупнейшая авиакомпания России получит 339 новых российских самолетов: 89 Sukhoi Superjet (SJ-100), 210 МС-21 и 40 Ту-214. Это отечественные аналоги Airbus A320 и Boeing-737. Всего к 2030 году в России планируется произвести тысячу собственных лайнеров: такое заявление сделал Владимир Путин на пресс-конференции в декабре 2023 года.



Однако на днях авиакомпания «Аэрофлот» подала иск к ПАО «Яковлев» — производителю вышеуказанных воздушных судов, входящего в «Объединенную авиационную компанию» (структура «Ростеха»). Об этом стало известно из материалов Арбитражного суда Москвы. При этом подробности не разглашаются: документ пока находится на рассмотрении.

Карточка иска «Аэрофлота» в Арбитражном суде kad.arbitr.ru Поделиться Поделиться





По планам, первую партию отечественных лайнеров должны были поставить «Аэрофлоту» к концу 2025 года. Среди них: 34 импортозамещенных «суперджета», 18 МС-21 и 11 Ту-214. Кстати, сейчас в парке «Аэрофлота» нет ни одного SJ-100, зато эти лайнеры есть у авиакомпании «Россия»: 78 штук. Напомним, что «Россия» входит в группу компаний «Аэрофлот».

Мария Романова / Городские порталы Поделиться Поделиться







Авиаэксперт Илья Шатилин рассказал MSK1.RU, что без знания деталей иска сложно понять, в чем суть претензий «Аэрофлота» к авиапроизводителю. Тем не менее он поделился своими предположениями по этому поводу:



— В «Аэрофлоте» хотели скорректировать заказ: вместо Ту-214 получить МС-21. Смысл в том, что к тому времени, пока произведут эти Ту-214, они уже будут не нужны — изначально эти «тушки» преподносились как полностью готовая и импортозамещенная модель. А потом оказалось, что ее надо дорабатывать. А смысл ждать доработок, если к моменту окончательного производства это уже будет морально устаревший самолет.

Если вы тридцать лет разваливали авиапром, то за два года восстановить его невозможно. Илья Шатилин, авиаэксперт, главный редактор портала FrequentFlyers.ru

Ранее на ПАО «Яковлев» уже подавали в суд: в феврале 2024 года крупнейший производитель авиационных газотурбинных двигателей в России «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» потребовал от авиаконструкторского бюро почти 1,7 миллиарда рублей. По версии уфимской компании, именно столько им задолжало ПАО «Яковлев». Однако всё в итоге завершилось досудебным соглашением.



Заслуженный пилот России Юрий Сытник в разговоре с MSK1.RU весьма скептически отнесся к соглашению о поставке новых российских лайнеров, заключенному между «Аэрофлотом» и ПАО «Яковлев». По мнению специалиста, наша промышленность чисто физически не сможет выполнить условия этого контракта. Поэтому ждать массового импортозамещения в воздушной отрасли не стоит.

— У «Аэрофлота» обыкновенные придирки. То они отказываются от Ту-214, потому что там три члена экипажа, а не два, то теперь вот это. Кто дал такое право госкомпании, которая кормится за счет налогоплательщиков? Они подписали соглашение на поставку самолетов, но их фактически нет! России сейчас необходим металл, необходим дюралюминий, необходимы цветные металлы для производства двигателей — этого ничего нет, — поделился своим мнением с MSK1.RU авиаэксперт Сытник.

Путин заявил, что к 2030 году будет тысяча самолетов. Кто подал такую негодную бумагу президенту на стол, чтобы он озвучил ее на весь мир? Юрий Сытник, член комиссии при президенте России по развитию авиации общего назначения

— «Объединенная авиационная компания» сначала обещала построить 600 самолетов, потом — 400. Но дай бог, чтобы 40 построили. Чиновники, отвечающие за авиапромышленность, сначала обещают президенту, а потом оказывается пшик, — добавил заслуженный пилот России Сытник.

В судебный скандал попал и другой отечественный авиапроизводитель — ПАО «Ил». Это преемник конструкторского бюро Ильюшина, производившего легендарные штурмовики времен Великой отечественной войны Ил-2. Экс-замглавы компании Андрея Новожилова приговорили к 6 годам колонии за хищение 4,2 миллиона рублей при разработке нового самолета Ил-76 МД-90А (по сути, глубокая модернизация Ил-76, который производят с 1975 года).



Экс-замглавы ПАО «Ил» Андрей Новожилов Фото: ilyushin.org Поделиться Поделиться





Наряду с Андреем Новожиловым осудили бывшего директора Центра проектно-конструкторских технологий МАИ (ЦПКТ) Вячеслава Хвана и экс-начальника планово-диспетчерского отдела ЦПКТ Игоря Титова. Хван получил пять лет колонии, а Титов — 4 года и 6 месяцев условно.



MSK1.RU направил запрос в «Аэрофлот» для выяснения подробностей иска, поданного к ПАО «Яковлев».

