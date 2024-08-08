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    В России подешевела гречка. Отпускные цены на крупу снизились на 16%

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    8 комментариев

    Отпускная цена на гречку в России за год сократилась на 16,4%, за месяц — на 1,7%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минсельхоза 7 августа.

    Также дешевеют овощи и фрукты — по мере сбора урожая. Так, за месяц огурцы подешевели на 11,2%, помидоры — на 8,7%, морковь — на 6,8%, а яблоки — на 1,2%. Как отметили в ведомстве, на ряд продуктов, в числе которых и гречка, цены производителей сейчас ниже, чем год назад. Так, с августа 2023 года цены на капусту снизились на 2,1%, на лук — на 4,6%, на сахар — на 2,3%.

    Также в оптовом сегменте убавили в цене за месяц курица и яйца — на 3% и 2,7% соответственно. Свинина за год подешевела на 3,2%. В Минсельхозе снижение цен связывают с наращиванием производства.

    Ранее «Фонтанка» сообщала о том, что на прошедшей неделе Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. Подешевели морковь и авиаперелеты, подорожали — сливочное масло (+0,6%), соль (+0,4%), свинина, молоко, подсолнечное масло и мука (+0,3%).

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    Комментарии 8

    почти бросил..)08 Авг 2024 в 01:31
    На сам деле, вполне весёлая, вполне доступная Человеку для решения Задача.. - что же есть.. Человек? Нужна ли Человеку.. - греча, или же - заскучает часто кушая её? И, так во всём, Господи! - Тут Америки ты не открыл, разумеется, разнообразие необходимо в Питании!..) - Погоди-погоди, а.. Насыщение необходимо? - Ну.., если есть Желание поспать, то - прокатит и насыщение..) - Господи, совсем же недавно, Учил другому Ты меня? - Но, заметь, ты же.. - изменился! - Зачем? - Чтобы что-то.. познать!..) - Что же я познал? - Ну.., с одной "стороны" - себя, с другой.. - Мир!..) - О, Господи, со всеми так происходит!..) - Ну.., значит, ты.. - Открыл Закон!..) - Нет, на это я не претендую!..) - На что же претендуешь?..) - Меня в Детстве Честности учили, поэтому, будь Другом, сделай людей.. Разумными!..) - Как ты себе это представляешь?..) - Ну, да, согласен почти но, не совсем уж глупое желание.. - ? - Да, понял, что глупее нет!..)
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