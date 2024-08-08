В России подешевела гречка. Отпускные цены на крупу снизились на 16%

Отпускная цена на гречку в России за год сократилась на 16,4%, за месяц — на 1,7%, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Минсельхоза 7 августа.



Также дешевеют овощи и фрукты — по мере сбора урожая. Так, за месяц огурцы подешевели на 11,2%, помидоры — на 8,7%, морковь — на 6,8%, а яблоки — на 1,2%. Как отметили в ведомстве, на ряд продуктов, в числе которых и гречка, цены производителей сейчас ниже, чем год назад. Так, с августа 2023 года цены на капусту снизились на 2,1%, на лук — на 4,6%, на сахар — на 2,3%.

Также в оптовом сегменте убавили в цене за месяц курица и яйца — на 3% и 2,7% соответственно. Свинина за год подешевела на 3,2%. В Минсельхозе снижение цен связывают с наращиванием производства.