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    «Все в порядке, все — наше». Глава Суджи — о ситуации в городе

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    Глава администрации города Суджа в Курской области Виталий Слащев опроверг информацию о том, что населённый пункт якобы находится под контролем ВСУ. Об этом он сказал RT вечером 7 августа.

    «Всё нормально, всё в порядке, всё — наше», — сказал Слащев, но добавил, что «идёт обстрел».

    При этом около часа назад разговор с чиновником опубликовало РИА Новости. Слащев долго общаться не стал: «У нас очень напряженно… некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — сказал он.

    Бои в Курской области продолжаются второй день. По данным начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, в 5:30 утра 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Как доложил НГШ президенту Владимиру Путину, «продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено», но операция продолжается.

    При этом в 16:09 близкий к военным телеграм-канал «Рыбарь» сообщил о том, что украинские силы якобы зашли в Суджу и Коренево. Эту же информацию подтверждает и военкор Юрий Котенок. Кроме того, «Рыбарь» утверждает, что «противник захватил газоизмерительную станцию «Суджа» через которую осуществляется транзит газа в Европу через территорию Украины.

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