«Все в порядке, все — наше». Глава Суджи — о ситуации в городе

Глава администрации города Суджа в Курской области Виталий Слащев опроверг информацию о том, что населённый пункт якобы находится под контролем ВСУ. Об этом он сказал RT вечером 7 августа.



«Всё нормально, всё в порядке, всё — наше», — сказал Слащев, но добавил, что «идёт обстрел».



При этом около часа назад разговор с чиновником опубликовало РИА Новости. Слащев долго общаться не стал: «У нас очень напряженно… некогда разговаривать, много людей звонят по поводу эвакуации», — сказал он.



Бои в Курской области продолжаются второй день. По данным начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова, в 5:30 утра 6 августа подразделения ВСУ численностью до одной тысячи человек перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. Как доложил НГШ президенту Владимиру Путину, «продвижение противника вглубь территории на Курском направлении остановлено», но операция продолжается.

