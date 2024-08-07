Петербуржцы смогут выиграть 5 млн рублей при заказе любимой еды

Розыгрыш будет проходить до 8 сентября еженедельно. Чтобы принять в нем участие, нужно сделать заказ в приложении сервиса на сумму от 1 500 рублей и зарегистрировать чек на специальной промостранице. После успешной проверки чека его владелец автоматически становится участником розыгрыша. Помимо миллиона, можно получить подарочные сертификаты на покупку техники, косметики, одежды, детских товаров. Есть и другие призы: промокоды, баллы лояльности и купоны на скидку в «Пятерочке».



Судя по исследованиям*, проведенным сервисом экспресс-доставки, корзина петербуржца с любимой едой в среднем состоит из белого батона, картофеля, капусты, лука, бананов, яблок, сладкого и острых приправ. Так сильно аджику и соусы с перцем чили не любят даже на Кавказе, зато часто заказывают в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Красноярске.



Согласно тем же исследованиям, жители Дальнего Востока любят помело больше, чем остальные россияне, а хабаровчане и волгоградцы чаще других покупают киви. Больше всего сладкоежек, помимо Санкт-Петербурга, живёт в Москве, Татарстане, на Кубани, в Воронежской, Ростовской и Самарской областях.



Сервис экспресс-доставки из «Пятёрочки» заработал в 2019 году. Сейчас он доступен более чем в 800 городах разных регионов России. Сборщики в магазинах по всей стране ежедневно формируют и передают курьерам более 150 тысяч заказов. В среднем клиенты заказывают продукты из «Пятёрочки» 2–3 раза в месяц, 70% пользователей сервиса ежемесячно покупают и на сайте, и в оффлайн магазинах.



Общий срок акции с 05.08.2024 по 08.09.2024. Информация об организаторе акции, условиях участия, правилах проведения, призах, их количестве, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте 5—dostavka.ru. «Продавец — ООО «Агроторг», ОГРН 1027809237796 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Доставка осуществляется ООО «ИКС5 ДИДЖИТАЛ», г. Москва, ул. Ср. Калитниковская, д.28, стр. 4, эт. 1, пом. XII, ком. 42. ОГРН 1217700543433. Зона и время доставки ограничены. Подробности — в мобильном приложении «Пятерочка». 18+



* Данные собраны по заказам из мобильного приложения сервиса «Пятёрочка Доставка» с 2019 по 2024 гг.

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