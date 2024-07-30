29 августа — круглый стол «Обучение с увлечением: как выбрать дополнительные занятия для ребенка»

В сентябре учебный год начинается не только в школах, но и в многочисленных кружках, студиях и секциях дополнительного образования. Тысячи организаций в Петербурге предлагают научить детей иностранным языкам и рисованию, танцам или единоборствам, дети учатся решать олимпиадные задачи, узнают, как ходить в походы и строить роботов. И это лишь маленький перечень того, чем можно заполнить досуг подрастающего поколения. Как ориентироваться во всем этом многообразии, что сейчас наиболее востребовано — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
— Что нового и интересного предлагают сегодня кружки и секции в Петербурге?
— Какие занятия наиболее востребованы? Есть ли профориентация для кружков?
— Как меняются подходы к преподаванию тех или иных дисциплин? Онлайн или офлайн?
— Как выбирать кружки: углубляться во что-то одно или охватывать максимальный спектр?
— Сколько стоит дополнительное образование?
— Какое количество дополнительных занятий оптимально для ребенка в неделю?
К участию в круглом столе приглашаются организаторы детских кружков, секций, студий, детские психологи, эксперты в сфере образования и развития детей.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 16:00 / 29 августа 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63