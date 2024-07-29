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    На экраны выходит боевик с Ангусом Клаудом

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    С 1 августа в кино — экшен-триллер режиссера Дэниела Брауна «Судная ночь. Джекпот». По сюжету, несколько человек становятся свидетелями выигрыша лотерейного билета на огромную сумму — 156 миллионов долларов. Немедленно за него начинается борьба, в которой участвуют все: преступники, полиция и совершенно случайные прохожие. Захват заложников и кровопролитие — нет ничего невозможного, когда на кону такая сумма.

    В главных ролях в фильме снялись Эллиот Найт («Пацаны», «Американская готика»), Стерлинг Бомон («Остаться в живых»), Джейсон О’Мара («Вегас», «Агенты «Щ.И.Т.»), а также Ангус Клауд, известный по роли Феско в сериале «Эйфория». В июле 2023 года Клауд был обнаружен в своем доме мертвым. Роль в «Судной ночи» — одна из его последних.

    Согласно данным агрегатора RottenTomatoes, 86 % рецензий на картину Брауна — положительные. По оценкам сервиса Netflix, где фильм также показывался, он вошёл в топ-10 самых просматриваемых фильмов этого жанра.

    18+

    Матвей Пирогов

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