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    13 августа — круглый стол «Где в Петербурге развивается промышленность: индустриальные парки и городские промзоны»

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    Согласно новой версии Генерального плана Петербурга, утвержденного в декабре 2023 года, площадь производственных зон увеличена на 630 га — их общая площадь теперь составляет 13,9 тыс. га. На этих территориях должны разместиться научные, научно-производственные объекты, технопарки, а также учреждения СПО. По данным на осень 2023 года, более 60 инвесторов испытывали потребность в земле под строительство предприятий.

    По данным КППИТ, в 2022–2027 гг. инвестиции из городского бюджета в подготовку промзон составят 8,4 млрд рублей. Есть и целый ряд частных индустриальных парков, которые ждут своих резидентов. О том, где можно разместить промышленное предприятие и есть ли на это спрос — обсудим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    — Какие сектора экономики получат наибольшую выгоду от увеличения производственных зон и почему?

    — Как распределятся инвестиции из городского бюджета в размере 8,4 млрд рублей на подготовку промышленных зон в 2022–2027 гг.?

    — Какие факторы делают Петербург и Ленобласть привлекательными для инвесторов, желающих разместить свои предприятия в промышленных зонах и индустриальных парках

    — С какими основными вызовами сталкиваются инвесторы при выборе земельных участков для своих предприятий в регионе?

    — В каких секторах промышленного производства наиболее востребованы участки в промзонах и индустриальных парках?

    — Что требуется промышленным предприятиям? Какая инфраструктура индустриальных парков и промзон востребована больше всего?

    — Каковы ключевые источники финансирования для частных индустриальных парков и какие меры поддержки предусмотрены для них?

    — Какова текущая и перспективная ситуация с логистической инфраструктурой, необходимой для эффективного функционирования промышленных зон?

    К участию приглашаются: девелоперы, развивающие индустриальные парки и промзоны в Петербурге и Ленобласти; промышленные предприятия, которые хотели бы развиваться на новых площадках; эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 /13 августа 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63

    План мероприятий

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