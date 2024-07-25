13 августа — круглый стол «Где в Петербурге развивается промышленность: индустриальные парки и городские промзоны»

Согласно новой версии Генерального плана Петербурга, утвержденного в декабре 2023 года, площадь производственных зон увеличена на 630 га — их общая площадь теперь составляет 13,9 тыс. га. На этих территориях должны разместиться научные, научно-производственные объекты, технопарки, а также учреждения СПО. По данным на осень 2023 года, более 60 инвесторов испытывали потребность в земле под строительство предприятий.
По данным КППИТ, в 2022–2027 гг. инвестиции из городского бюджета в подготовку промзон составят 8,4 млрд рублей. Есть и целый ряд частных индустриальных парков, которые ждут своих резидентов. О том, где можно разместить промышленное предприятие и есть ли на это спрос — обсудим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
— Какие сектора экономики получат наибольшую выгоду от увеличения производственных зон и почему?
— Как распределятся инвестиции из городского бюджета в размере 8,4 млрд рублей на подготовку промышленных зон в 2022–2027 гг.?
— Какие факторы делают Петербург и Ленобласть привлекательными для инвесторов, желающих разместить свои предприятия в промышленных зонах и индустриальных парках
— С какими основными вызовами сталкиваются инвесторы при выборе земельных участков для своих предприятий в регионе?
— В каких секторах промышленного производства наиболее востребованы участки в промзонах и индустриальных парках?
— Что требуется промышленным предприятиям? Какая инфраструктура индустриальных парков и промзон востребована больше всего?
— Каковы ключевые источники финансирования для частных индустриальных парков и какие меры поддержки предусмотрены для них?
— Какова текущая и перспективная ситуация с логистической инфраструктурой, необходимой для эффективного функционирования промышленных зон?
К участию приглашаются: девелоперы, развивающие индустриальные парки и промзоны в Петербурге и Ленобласти; промышленные предприятия, которые хотели бы развиваться на новых площадках; эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 /13 августа 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Надежда Долгополова, nd@fontanka.ru, тел. + 7 (981) 749–48–63