13 августа — круглый стол «Где в Петербурге развивается промышленность: индустриальные парки и городские промзоны»

Согласно новой версии Генерального плана Петербурга, утвержденного в декабре 2023 года, площадь производственных зон увеличена на 630 га — их общая площадь теперь составляет 13,9 тыс. га. На этих территориях должны разместиться научные, научно-производственные объекты, технопарки, а также учреждения СПО. По данным на осень 2023 года, более 60 инвесторов испытывали потребность в земле под строительство предприятий.

По данным КППИТ, в 2022–2027 гг. инвестиции из городского бюджета в подготовку промзон составят 8,4 млрд рублей. Есть и целый ряд частных индустриальных парков, которые ждут своих резидентов. О том, где можно разместить промышленное предприятие и есть ли на это спрос — обсудим на круглом столе.

