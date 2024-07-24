    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 27

    2 м/с, ю-в

    761мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.3eur95.46

    Минцифры предлагает айтишникам получить отсрочку от срочной службы

    1321
    13 комментариев

    В России стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в армии, желающим необходимо успеть до 6 августа. Об этом Министерство цифрового развития РФ сообщило в своем телеграм-канале 24 июля.

    IT-специалисты могут подать заявления на отсрочку в осенний призыв с помощью портала «Госуслуги». Затем работодатель должен будет проверить и подтвердить предоставленные данные, после чего до 11 августа направить их в Минцифры. До 31 августа информация будет передана в Министерство обороны. С октября и до конца года специалисты смогут узнать о принятом решении.

    В списки включаются граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Среди критериев: трудоустройство по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев, высшее образование по специальности из перечня.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в 2024 году контракты на военную службу заключили 190 тысяч россиян. Средний темп набора составил около тысячи человек в сутки.

    В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нет никакой необходимости проводить мобилизацию. В текущем году в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК3
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 13

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    13
    close