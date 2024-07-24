Минцифры предлагает айтишникам получить отсрочку от срочной службы

В России стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в армии, желающим необходимо успеть до 6 августа. Об этом Министерство цифрового развития РФ сообщило в своем телеграм-канале 24 июля.
IT-специалисты могут подать заявления на отсрочку в осенний призыв с помощью портала «Госуслуги». Затем работодатель должен будет проверить и подтвердить предоставленные данные, после чего до 11 августа направить их в Минцифры. До 31 августа информация будет передана в Министерство обороны. С октября и до конца года специалисты смогут узнать о принятом решении.
В списки включаются граждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. Среди критериев: трудоустройство по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев, высшее образование по специальности из перечня.
Ранее «Фонтанка» писала, что в 2024 году контракты на военную службу заключили 190 тысяч россиян. Средний темп набора составил около тысячи человек в сутки.
В июне президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране нет никакой необходимости проводить мобилизацию. В текущем году в военкоматы пришли и подписали контракты свыше 160 тысяч человек.