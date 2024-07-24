Минцифры предлагает айтишникам получить отсрочку от срочной службы

В России стартовал прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в армии, желающим необходимо успеть до 6 августа. Об этом Министерство цифрового развития РФ сообщило в своем телеграм-канале 24 июля.

IT-специалисты могут подать заявления на отсрочку в осенний призыв с помощью портала «Госуслуги». Затем работодатель должен будет проверить и подтвердить предоставленные данные, после чего до 11 августа направить их в Минцифры. До 31 августа информация будет передана в Министерство обороны. С октября и до конца года специалисты смогут узнать о принятом решении.