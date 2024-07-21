В Луге утонул военнослужащий

Заплыв в Лужском районе Ленинградской области стал последним для 50-летнего мужчины из Вологодской области, который проходил службу по контракту.

О гибели военнослужащего начальник штаба воинской части сообщил в полицию в одиннадцатом часу утра субботы, стало известно «Фонтанке» 20 июля. По предварительным данным, утонувшего мужчину достали из озера Малые Толони в микрорайоне Городок. Точную причину его смерти предстоит установить судмедэкспертам.

Контрактник приехал из Череповца. В соцсетях он рассказывал, что работал волочильщиком на заводе.