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    В Луге утонул военнослужащий

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    Заплыв в Лужском районе Ленинградской области стал последним для 50-летнего мужчины из Вологодской области, который проходил службу по контракту.

    О гибели военнослужащего начальник штаба воинской части сообщил в полицию в одиннадцатом часу утра субботы, стало известно «Фонтанке» 20 июля. По предварительным данным, утонувшего мужчину достали из озера Малые Толони в микрорайоне Городок. Точную причину его смерти предстоит установить судмедэкспертам.

    Контрактник приехал из Череповца. В соцсетях он рассказывал, что работал волочильщиком на заводе.

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