Гармония в мегаполисе. Где искать тихий Петербург?

Выбирая квартиру в новостройке, мы хотим найти не только качественное жилье, но и стиль жизни, который нам по душе. И многих привлекает вовсе не энергия многолюдных кварталов, а предельно спокойный ритм и особая атмосфера тихих уголков города. Рассказываем, где поселиться, чтобы укрыться от суеты и шума.



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Прежде всего: поклонники тишины, скорее всего, предпочтут пространства, застроенные невысокими домами. Их особое настроение располагает к созерцанию и задумчивости. По тихим улицам приятно гулять без спешки, размышляя о своем или общаясь с близкими. Чтобы создать такую атмосферу, необходимо ограничить этажность новостройки — так, например, как это сделала компания «Унистрой», проектируя жилой комплекс «Лисино»* в Курортном районе.

Высота домов здесь — не больше 4 этажей. Расстояние между ними увеличено, чтобы неплотная застройка создавала ощущение простора и свободы. Сделать прогулки еще приятнее помогут сезонные сады во дворах. В зимнем — высадят сосны, ели и кедры, в весеннем — березы, черемухи, яблони и вербы, в летнем — осины и липы, в осеннем — клены и рябины.



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В «Лисино» предусмотрены разные планировки квартир: от немногочисленных студий до популярного евроформата. В комплексе есть варианты с мастер-спальнями, гардеробными и постирочными. Среди коллекционных предложений — двухуровневые квартиры, планировки с саунами. Можно подобрать жилье с видом на лесопарк или сад во дворе.



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