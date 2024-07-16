8 августа 2024 - Клуб «Ресторатор». Тематическое заседание «Рестораны при отеле»

Рестораны при отелях зачастую являются для владельцев бизнеса не дополнительным источником прибыли, а источником проблем или чемоданом без ручки. Ресторан должен функционировать при каждом отеле, но многие из них являются дотационными проектами.
Дело в том, что заведения общепита при отелях редко привлекают не только постояльцев гостиницы, да и те, как правило, становятся клиентами ресторанов только во время завтрака. В результате большую часть времени многие рестораны при отелях простаивают, что негативно сказывается на уровне сервиса и кухни. За счет чего можно улучшить показатели гостиничного общепита и сделать ресторан при отеле успешным?
Вопросы для обсуждения
- Рестораны при отелях: тренды-2024.
- Как сделать рестораны при отелях интересными для постояльцев, а не только местом дежурного завтрака?
- Каким образом привлекать гостей «с улицы»?
- Организация правильного завтрака.
- Управлять самим или сдавать в аренду: плюсы и минусы.
- Привлечение и удержание кадров: успешные кейсы.
К участию приглашаются: владельцы и управляющие отелей, производители и поставщики оборудования и продуктов для общепита.
Заседание клуба «Ресторатор» состоится 8 августа 2024 года, модератор заседания — Дмитрий Грозный.
Компания «Алтэк» — стратегический партнер мероприятия.
По вопросам участия обращаться:
Дарья Гуськова, +7 (981) 943–16–75, d.guskova@fontanka.ru