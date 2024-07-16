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    Клуб «Ресторатор»

    8 августа 2024 - Клуб «Ресторатор». Тематическое заседание «Рестораны при отеле»

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    Рестораны при отелях зачастую являются для владельцев бизнеса не дополнительным источником прибыли, а источником проблем или чемоданом без ручки. Ресторан должен функционировать при каждом отеле, но многие из них являются дотационными проектами.

    Фото: Vershinin/Istock
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    Дело в том, что заведения общепита при отелях редко привлекают не только постояльцев гостиницы, да и те, как правило, становятся клиентами ресторанов только во время завтрака. В результате большую часть времени многие рестораны при отелях простаивают, что негативно сказывается на уровне сервиса и кухни. За счет чего можно улучшить показатели гостиничного общепита и сделать ресторан при отеле успешным?

    Вопросы для обсуждения

    • Рестораны при отелях: тренды-2024.
    • Как сделать рестораны при отелях интересными для постояльцев, а не только местом дежурного завтрака?
    • Каким образом привлекать гостей «с улицы»?
    • Организация правильного завтрака.
    • Управлять самим или сдавать в аренду: плюсы и минусы.
    • Привлечение и удержание кадров: успешные кейсы.

    К участию приглашаются: владельцы и управляющие отелей, производители и поставщики оборудования и продуктов для общепита.

    Заседание клуба «Ресторатор» состоится 8 августа 2024 года, модератор заседания — Дмитрий Грозный.

    Компания «Алтэк» — стратегический партнер мероприятия.

    По вопросам участия обращаться:

    Дарья Гуськова, +7 (981) 943–16–75, d.guskova@fontanka.ru

    План мероприятий
    Фото: Vershinin/Istock

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