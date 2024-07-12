Вслед за «Яблоком» избиркомы массово отказывают в регистрации кандидатам от КПРФ в Петербурге

Восемь выдвинутых КПРФ кандидатов на выборы в муниципалитет «Смольнинское» получили отказ в регистрации на выборах. Об этом «Фонтанке» 12 июля сообщили активисты.



Судя по тексту решений территориальной избирательной комиссии № 30, претензии касались проведения конференции партией КПРФ.

«Из содержания указанных документов следует, что тайное голосование персонально по каждому из выдвигаемых кандидатов не проводилось», — говорится в решении избиркома. Там утверждают, что в партии проводили конференцию без возможности проголосовать «против» кандидата.