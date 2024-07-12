Вслед за «Яблоком» избиркомы массово отказывают в регистрации кандидатам от КПРФ в Петербурге

Восемь выдвинутых КПРФ кандидатов на выборы в муниципалитет «Смольнинское» получили отказ в регистрации на выборах. Об этом «Фонтанке» 12 июля сообщили активисты.
Судя по тексту решений территориальной избирательной комиссии № 30, претензии касались проведения конференции партией КПРФ.
«Из содержания указанных документов следует, что тайное голосование персонально по каждому из выдвигаемых кандидатов не проводилось», — говорится в решении избиркома. Там утверждают, что в партии проводили конференцию без возможности проголосовать «против» кандидата.
На отказ в регистрации кандидатов от КПРФ обратил внимание активист Ярослав Костров. «Это многодетные мамы, председатели советов домов, активные и неравнодушные горожане, врачи, трудящиеся», — описал он кандидатов, которые получили отказ в участии в муниципальных выборах. Он заметил, что кандидаты собираются обжаловать решение комиссии.
В КПРФ «Фонтанке» сообщили, что подобные решения подготовлены и в других районах города. При этом, как утверждает секретарь отделения партии Роман Кононенко, на конференции была возможность проголосовать против конкретного кандидата.
Накануне стало известно, что с выборов, как посчитали избиркомы, из-за ошибок при проведении конференции собираются снять всех кандидатов партии «Яблоко». По версии избирательных комиссий, яблочники не могли выдвигать кандидатов на длящейся конференции, которую открыли в 2022 году.
Муниципальные выборы в Петербурге должны пройти в сентябре этого года в 110 муниципальных советах.