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    Вслед за «Яблоком» избиркомы массово отказывают в регистрации кандидатам от КПРФ в Петербурге

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    16 комментариев

    Восемь выдвинутых КПРФ кандидатов на выборы в муниципалитет «Смольнинское» получили отказ в регистрации на выборах. Об этом «Фонтанке» 12 июля сообщили активисты.

    Судя по тексту решений территориальной избирательной комиссии № 30, претензии касались проведения конференции партией КПРФ.

    «Из содержания указанных документов следует, что тайное голосование персонально по каждому из выдвигаемых кандидатов не проводилось», — говорится в решении избиркома. Там утверждают, что в партии проводили конференцию без возможности проголосовать «против» кандидата.

    На отказ в регистрации кандидатов от КПРФ обратил внимание активист Ярослав Костров. «Это многодетные мамы, председатели советов домов, активные и неравнодушные горожане, врачи, трудящиеся», — описал он кандидатов, которые получили отказ в участии в муниципальных выборах. Он заметил, что кандидаты собираются обжаловать решение комиссии.

    В КПРФ «Фонтанке» сообщили, что подобные решения подготовлены и в других районах города. При этом, как утверждает секретарь отделения партии Роман Кононенко, на конференции была возможность проголосовать против конкретного кандидата.

    Накануне стало известно, что с выборов, как посчитали избиркомы, из-за ошибок при проведении конференции собираются снять всех кандидатов партии «Яблоко». По версии избирательных комиссий, яблочники не могли выдвигать кандидатов на длящейся конференции, которую открыли в 2022 году.

    Муниципальные выборы в Петербурге должны пройти в сентябре этого года в 110 муниципальных советах.

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    Комментарии 16

    Дондигидон12 Июл 2024 в 16:02
    С "выборами" всё понятно, а вот что будем потом с этими членами изберкомов делать?
    +1−0
    27564035612 Июл 2024 в 15:54
    Странно, что все эти КПРФ и Яблоко еще не запретили.
    +1−1
    hedgehog_12 Июл 2024 в 15:48
    понятное дело у них неправильная конференция, ведь у них не конференция едросни
    +5−0
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