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    Суд изолировал от общества обвиняемого в воровстве из храма в Петербурге. Дары прихожан ищут в ломбардах

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    Кировский районный суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в краже из часовни храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев на улице Бурцева. Свободу 31-летнему Валентину Казаку не оставили.

    Прокуратура г. Санкт-Петербурга

    Об аресте Казака 6 июля сообщили в прокуратуре Петербурга. В следственном изоляторе ему предстоит провести два месяца.

    «Фонтанка» рассказывала, что вор проник в часовню в ночь на 2 июля через форточку и унёс ювелирные изделия. Они были подарены прихожанами и находились на одной из икон. За безопасность храма и часовни отвечает частное охранное предприятие. В храме рассказали, что сигнализация сработала, но охранник, на пульт которого поступил сигнал, спал.

    Полицейские задержали Казака поздним вечером 3 июля. Вместе с ним в отдел увезли 38-летнюю подругу, которую также проверяли на причастность к преступлению. Она осталась в статусе свидетеля. По информации «Фонтанки», часть похищенных украшений нашли у мужчины, остальное предстоит искать в ломбардах.

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