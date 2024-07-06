Суд изолировал от общества обвиняемого в воровстве из храма в Петербурге. Дары прихожан ищут в ломбардах

Кировский районный суд Петербурга избрал меру пресечения обвиняемому в краже из часовни храма во имя Святых Царственных Страстотерпцев на улице Бурцева. Свободу 31-летнему Валентину Казаку не оставили.
Прокуратура г. Санкт-Петербурга
Об аресте Казака 6 июля сообщили в прокуратуре Петербурга. В следственном изоляторе ему предстоит провести два месяца.
«Фонтанка» рассказывала, что вор проник в часовню в ночь на 2 июля через форточку и унёс ювелирные изделия. Они были подарены прихожанами и находились на одной из икон. За безопасность храма и часовни отвечает частное охранное предприятие. В храме рассказали, что сигнализация сработала, но охранник, на пульт которого поступил сигнал, спал.
Полицейские задержали Казака поздним вечером 3 июля. Вместе с ним в отдел увезли 38-летнюю подругу, которую также проверяли на причастность к преступлению. Она осталась в статусе свидетеля. По информации «Фонтанки», часть похищенных украшений нашли у мужчины, остальное предстоит искать в ломбардах.