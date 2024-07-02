Для горожан и туристов: в центре Петербурга открылся магазин авторских подарков

В Санкт-Петербурге появился новый магазин подарков и сувениров, который объединяет под одной крышей лучшие бренды популярных дизайн-маркетов. DARI DARI на Казанской улице, 29 — галерея авторских изделий, созданных петербургскими и российскими мастерами. Здесь предлагают керамику и украшения, авторские открытки, натуральную косметику, сладости, стильные носки и футболки, а также множество других товаров. Каждое изделие несет в себе тепло рук мастера и частичку его души.

Творчество и качество — главные приоритеты

DARI DARI позиционирует себя как место, где можно найти особенные подарки для себя и близких. Если вы ищете нечто уникальное, это именно то, что нужно. Многие из товаров на здешних полках ранее можно было встретить только на редких ярмарках и маркетах, которые проходят несколько раз в году.



Каждая вещь, которая тут продается, проходит строгий отбор и каждая — результат кропотливого труда и большой любви к своему делу. DARI DARI гордится тем, что поддерживает местных мастеров и способствует развитию малого бизнеса.