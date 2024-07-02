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    Для горожан и туристов: в центре Петербурга открылся магазин авторских подарков

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    Основательница магазина Полина Асанова. Фото: ИП Асанова
    Основательница магазина Полина Асанова. Фото: ИП Асанова
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    В Санкт-Петербурге появился новый магазин подарков и сувениров, который объединяет под одной крышей лучшие бренды популярных дизайн-маркетов. DARI DARI на Казанской улице, 29 — галерея авторских изделий, созданных петербургскими и российскими мастерами. Здесь предлагают керамику и украшения, авторские открытки, натуральную косметику, сладости, стильные носки и футболки, а также множество других товаров. Каждое изделие несет в себе тепло рук мастера и частичку его души.

    Творчество и качество — главные приоритеты

    DARI DARI позиционирует себя как место, где можно найти особенные подарки для себя и близких. Если вы ищете нечто уникальное, это именно то, что нужно. Многие из товаров на здешних полках ранее можно было встретить только на редких ярмарках и маркетах, которые проходят несколько раз в году.

    Каждая вещь, которая тут продается, проходит строгий отбор и каждая — результат кропотливого труда и большой любви к своему делу. DARI DARI гордится тем, что поддерживает местных мастеров и способствует развитию малого бизнеса.

    Керамика ручной работы от местных мастеров. Фото: ИП Асанова
    Керамика ручной работы от местных мастеров. Фото: ИП Асанова
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    Магазин, который удивляет

    Помимо широкого ассортимента, магазин также предлагает посетителям возможность окунуться в атмосферу творчества и уюта, в идеальные условия для неспешного выбора подарков. Пространство продумано до мелочей: каждая вещь лежит на своем месте и подчеркивается особым светом, что позволяет рассмотреть ее в деталях.

    Оригинальные подарки и книги. Фото: ИП Асанова
    Оригинальные подарки и книги. Фото: ИП Асанова
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    Подарок для каждого

    Не только жители города, но и туристы найдут здесь много интересного. Купленные тут сувениры отличаются художественностью и прекрасным качеством — и послужат прекрасным напоминанием о визите в наш город. Это и авторские открытки с видами Петербурга, и уникальные украшения… Каждое изделие — частичка Северной столицы, которую можно увезти с собой.

    Сувениры с петербургским настроением. Фото: ИП Асанова
    Сувениры с петербургским настроением. Фото: ИП Асанова
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    Точка притяжения для творческих личностей

    DARI DARI — не просто торговая точка, но и важный шаг на пути к поддержке и популяризации местного творчества. Это место, где каждый может найти что-то особенное и почувствовать себя частью большого культурного сообщества. Его открытие — праздник для всех, кто ценит уникальные и качественные вещи. Приходите и убедитесь сами, что Петербург по-прежнему остается городом мастеров и креативных людей.

    ИП Асанова П.И., ИНН 231008057051, подробнее на сайте daridari.ru

    Основательница магазина Полина Асанова. Фото: ИП Асанова
    Основательница магазина Полина Асанова. Фото: ИП Асанова
    Керамика ручной работы от местных мастеров. Фото: ИП Асанова
    Керамика ручной работы от местных мастеров. Фото: ИП Асанова
    Оригинальные подарки и книги. Фото: ИП Асанова
    Оригинальные подарки и книги. Фото: ИП Асанова
    Сувениры с петербургским настроением. Фото: ИП Асанова
    Сувениры с петербургским настроением. Фото: ИП Асанова

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