    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    765мм

    46%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.81eur95.78

    25 июля — круглый стол «В ожидании туристов: как развивается рынок арендной недвижимости в Петербурге и Ленобласти»

    2878

    В 2023 году Санкт-Петербург посетило 9,4 млн туристов, в Ленобласти зафиксировано 6 млн ночевок. В этом году власти обоих регионов ожидают увеличения турпотока не менее чем на 10%. Для проживания они все чаще выбирают формат апартаментов или коттеджей, где можно разместиться почти как дома, но со всей необходимой гостиничной инфраструктурой. О том, как развивается рынок арендной недвижимости, поговорим на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • Результаты первого полугодия для апартаментов и загородного сегмента: строительство, продажи, новые проекты.
    • Заполняемость апартаментов и загородных комплексов: высокий и низкий сезон.
    • Особенности управления арендной недвижимостью в городе и за городом.
    • Перспективы развития арендного сегмента в Петербурге и Ленобласти. Стимулы для развития.

    К участию в круглом столе приглашаются: девелоперы, развивающие проекты апартаментов или загородных комплексов; управляющие компании; эксперты рынка.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Круглый стол пройдет в 12:00 / 25 июля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Ольга Карпусь, +7(921) 902–69–91, ok@fontanka.ru

    План мероприятий

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    close