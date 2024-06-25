25 июля — круглый стол «В ожидании туристов: как развивается рынок арендной недвижимости в Петербурге и Ленобласти»

В 2023 году Санкт-Петербург посетило 9,4 млн туристов, в Ленобласти зафиксировано 6 млн ночевок. В этом году власти обоих регионов ожидают увеличения турпотока не менее чем на 10%. Для проживания они все чаще выбирают формат апартаментов или коттеджей, где можно разместиться почти как дома, но со всей необходимой гостиничной инфраструктурой. О том, как развивается рынок арендной недвижимости, поговорим на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Результаты первого полугодия для апартаментов и загородного сегмента: строительство, продажи, новые проекты.
- Заполняемость апартаментов и загородных комплексов: высокий и низкий сезон.
- Особенности управления арендной недвижимостью в городе и за городом.
- Перспективы развития арендного сегмента в Петербурге и Ленобласти. Стимулы для развития.
К участию в круглом столе приглашаются: девелоперы, развивающие проекты апартаментов или загородных комплексов; управляющие компании; эксперты рынка.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 25 июля 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Ольга Карпусь, +7(921) 902–69–91, ok@fontanka.ru