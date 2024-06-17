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    Клава Кока и автор саундтрека к проекту «Пацанки» Анет Сай выступят на одной сцене у Финского залива

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    20 июня в общественном пространстве «Флагшток», что на берегу Финского залива, на одной сцене выступят певица Клава Кока и Анет Сай, автор хита «Слезы», ставшего саундтреком к пятому сезону проекта «Пацанки». 12+

    Фото: предоставлено организаторами
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    Клава Кока совмещает в себе певицу, телеведущую и блогера. Артистка лейбла Black Star с аудиторией больше 20 млн в социальных сетях устанавливает рекорды по просмотрам и прослушиваниям своих песен, а за треки «Краш» и «Покинула чат» в 2021 году она получила премии МУЗ-ТВ и «Песня года» соответственно. В 2018 году Клава Кока стала телеведущей программы «Орёл и решка». Лицо певицы в течение недели висело на главном небоскребе Times Square, New York в рамках компании «Equal» от Spotify в поддержку женщин-артисток по всему миру.

    Другая артистка Black Star Анет Сай в 2019 году приняла участие во втором сезоне вокального шоу на ТНТ «Песни». Она выбыла после «1-го концерта», но в итоге лейбл подписал контракты не только с победителями шоу, но и с другими участниками, включая Сай. Помимо хита «Слезы», который стал саундтреком к пятому сезону проекта «Пацанки» на телеканале «Пятница!», Анет Сай известна своим дуэтом с артистом NILETTO и их совместной композицией «Не люблю».

    Общественное пространство «Флагшток» открылось летом 2022 года на берегу Финского залива в шаговой доступности от метро «Зенит».

    Фото: предоставлено организаторами

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