В Петербурге экс-начальника колонии и его дочь едва не загрыз домашний пес

Как стало известно «Фонтанке», 69-летний офицер Сергей Кашинцев и его 26-летняя дочь получили множественные укусы и были доставлены в горбольницу № 15. Просить о помощи пришлось второй дочери. Она позвонила в экстренные службы и рассказала, что собака, живущая на территории их дома в Горелово, набросилась на семью. В результате взбесившееся животное удалось загнать обратно в вольер.

Бывший начальник колонии-поселения № 8 и его дочь госпитализированы после нападения собственной собаки. Инцидент произошел накануне вечером в Красносельском районе Петербурга.

На своей странице в соцсетях бывший начальник КП-8 писал: «Собаки — самые преданные и любящие существа. Другого в этой жизни я не наблюдал».



Сергею Кашинцеву в 2011 году грозил серьезный срок. Ему вменяли получение взятки, но в конечном счете оправдали.

