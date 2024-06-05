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    В Петербурге экс-начальника колонии и его дочь едва не загрыз домашний пес

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    18 комментариев

    Бывший начальник колонии-поселения № 8 и его дочь госпитализированы после нападения собственной собаки. Инцидент произошел накануне вечером в Красносельском районе Петербурга.

    Как стало известно «Фонтанке», 69-летний офицер Сергей Кашинцев и его 26-летняя дочь получили множественные укусы и были доставлены в горбольницу № 15. Просить о помощи пришлось второй дочери. Она позвонила в экстренные службы и рассказала, что собака, живущая на территории их дома в Горелово, набросилась на семью. В результате взбесившееся животное удалось загнать обратно в вольер.

    На своей странице в соцсетях бывший начальник КП-8 писал: «Собаки — самые преданные и любящие существа. Другого в этой жизни я не наблюдал».

    Сергею Кашинцеву в 2011 году грозил серьезный срок. Ему вменяли получение взятки, но в конечном счете оправдали.

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    Комментарии 18

    Зоркий Сокол05 Июн 2024 в 17:10
    Хорошо, что люди не пострадали.
    +1−0
    25346053105 Июн 2024 в 17:00
    Мало мы ещё таких собачек разводим, мало.
    +0−0
    28240881205 Июн 2024 в 16:50
    Какой породы собака? Не бельгийская ли овчарка?
    +0−0
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