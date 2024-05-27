Челябинского маньяка признали невменяемым, екатеринбуржцы ринулись лизать яйца: новости 27 мая

51-летний Владимир Ческидов был арестован в августе прошлого года Фото: Наталья Лапцевич Поделиться Поделиться





Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 27 мая.



Россия хочет исключить «Талибан» из списка запрещенных организаций Российские МИД и Минюст доложили Владимиру Путину, что движение «Талибан»* (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) можно исключать из списка запрещенных организаций. Об этом в беседе с ТАСС рассказал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.



По его словам, МИД занимает позитивную позицию по данному вопросу. Исключение «Талибана» из списка запрещенных обязательно для его признания, сейчас вопрос прорабатывается.

— Все соображения доложены высшему руководству России. Ждем принятия решения, — добавил Кабулов.



Ситуацию прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. Его слова опубликовал телеграм-канал «Маяк». — Они являются реальной властью. Мы никогда не убирали наше посольство, — сказал Лавров и добавил, что посол Афганистана вручал верительные грамоты в Пекине главе КНР Си Цзиньпину.

youlistenedmayak / T.me

Также глава российского МИД напомнил, что Казахстан в прошлом году исключил «Талибан» из списка запрещенных в стране организаций.

Позже стало известно, что Россия пригласила «Талибан» принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Мероприятие пройдет на следующей неделе, с 5 по 8 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Замира Кабулова. На ПМЭФ приедет министр труда «Талибана». Он отметил, что с талибами планируется обсудить большое количество тем, по которым в будущем можно было бы сотрудничать. В их числе — закупка нефтепродуктов и транзитные возможности Афганистана «для расширения товарооборота с обширным регионом».



* Движение «Талибан» признано экстремистским и запрещено на территории РФ.

ЕС ввел санкции против судей и прокуроров по делам Навального, Орлова* и Скочиленко Евросоюз ввел санкции против ФСИН РФ, а также против 19 следователей, прокуроров и судей, которые занимались делами Алексея Навального, сопредседателя «Мемориала»** (признано в РФ иноагентом и ликвидировано решением Верховного суда) Олега Орлова (признан иноагентом в РФ), художницы Саши Скочиленко и других заключенных.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Официальный журнал ЕС. В Евросоюзе считают, что включенные в новый санкционный список нарушают права человека в РФ.



— Евросоюз по-прежнему непоколебим в своем осуждении нарушений прав человека и внутренних репрессий в России. Учитывая серьезность ситуации, Совет считает, что в список физических и юридических лиц следует добавить 19 физических и одно юридическое лицо, — цитирует агентство сообщение ЕС. Также Евросоюз запретил поставлять в Россию технику и программное обеспечение, которое можно использовать для прослушки и перехвата переговоров. * Признан Минюстом РФ иностранным агентом.



** Признано Минюстом РФ иноагентом, ликвидировано судом.



Генерала Ивана Попова опять не выпустили из СИЗО Военный суд во второй раз оставил в СИЗО бывшего командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова, которого обвиняют в мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС.

Ивана Попова арестовали 17 мая Фото: Ric.mil.ru Поделиться Поделиться





Заседание 235-го гарнизонного военного суда проходило в закрытом режиме.

В прошедшую пятницу суд уже отклонил жалобу Попова с просьбой смягчить меру пресечения и отпустить из СИЗО.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Их стоимость составляет свыше 130 миллионов рублей. Попова отстранили от командования 58-й армией в июле 2023 года.



Суд признал законным арест фигуранта дела замминистра обороны Иванова Московский городской суд признал законным арест Александра Фомина — фигуранта дела замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова. Информацию подтвердила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Фото: moscowcourts / T.me Поделиться Поделиться





Таким образом, апелляционную жалобу защитников Фомина не удовлетворили несмотря на то, что адвокаты предоставили суду благодарности от РПЦ, губернаторов, правительств ДНР и ЛНР, а также военных органов СК за строительство и благотворительность во время эпидемии COVID-19 и СВО.

Во время слушаний было установлено, что Александр Фомин, ранее возглавлявший компанию «Олимпситистрой», участвовал в строительстве укреплений для линии обороны в зоне СВО. Защита, выступавшая за изменение меры пресечения для Фомина, апеллировала к тому, что он является ветераном боевых действий.



Басманный суд 24 апреля арестовал заместителя министра обороны Тимура Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Александр Фомин, по версии следствия, оказывал Иванову услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом или реконструкцией зданий, и способствовал получению Ивановым взятки в виде незаконного оказания услуг имущественного характера.

Глава Белгородской области рассказал, в каких случаях не будут выплачивать компенсации пострадавшим жителям Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что жителям не станут выплачивать компенсации, если они, вопреки решению местных властей, самостоятельно окажутся в населенных пунктах, где действует режим ЧС, и пострадают там. Такое заявление глава региона сделал в ходе оперативного совещания.

Там зашла речь о том, что вывезенные местные жители возвращаются в населенные пункты, где введен режим ЧС. Так, на прошлой неделе мужчина выехал в такой населенный пункт для ведения хозяйства и погиб.



Гладков дал поручения усилить охрану и перепроверить дороги, которые ведут к населенным пунктам и должны быть заблокированы. Также он попросил глав сельских поселений довести до жителей, в каких случаях и ситуациях им не будет выплачена компенсация.

— Если человек не понимает наши доводы о том, что находиться в данных населенных пунктах невозможно, и принимает самостоятельное решение проехать, то мы будем рассматривать вопрос неоказания помощи в случае повреждения личного транспорта. И в случае, если произойдет самое страшное, трагичное — ранение или гибель. Эта помощь оказана не будет. Вопрос не в деньгах. Мы не собираемся экономить, ни в коем случае. Но я не знаю другого пути, какими еще доводами заставить людей подумать о своей собственной безопасности, — сказал Вячеслав Гладков. Челябинского маньяка, 14 лет державшего девушку в плену, признали невменяемым В Челябинске завершено расследование уголовного дела 51-летнего Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении и изнасиловании девушки, а также убийстве еще одной местной жительницы. Колонии мужчина с большой вероятностью избежит, так как сексолого-психиатрическая экспертиза показала, что он невменяем.



Как сообщает региональный СК, Ческидов страдал и страдает психическим заболеванием, не осознает общественного характера своих действий и не мог руководить ими. Прокуратура утвердила и направила в суд постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Экспертизу Ческидову проводили в НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского в Москве.

По версии следствия, жертва похищения познакомилась с мужчиной в 2009 году, в возрасте 19 лет. Он пригласил девушку домой и больше не выпустил. В 2011 году Ческидов, как полагают в СК, убил другую женщину. Ее останки нашли в погребе. Вырваться пленнице удалось, когда 51-летнего Владимира увезли в больницу.

Екатеринбуржцы облизывают яйца ради миллиона

В Екатеринбурге после массового отравления покупателей в сети магазинов «Жизньмарт», ее основатель пообещал пострадавшим компенсацию. Предложение обернулось тем, что теперь другие покупатели тоже хотят пострадать и массово жалуются на торговую сеть, а самые находчивые пытаются специально отравиться. Об этом сообщил основатель «Жизньмарта» Иван Зайченко.



— Люди жалуются и на всё, и на еду, которая приготовлена несколько дней назад на фабриках, которые уже проверили, и все анализы нормальные, и на ту, что съели в апреле. Неофициально это связывают с обещанной компенсацией в миллион рублей. Похоже, с миллионом была совершенно идиотская идея, это моя ошибка, — заявил Иван Зайченко. — В случае признания нашей вины я хотел сделать добро и как-то компенсировать людям созданные проблемы. Но благими намерениями вымощена дорога в ад.

Фото: Иван Зайченко Поделиться Поделиться





При сходе оползня в Папуа — Новой Гвинее могли погибнуть около двух тысяч человек Более двух тысяч человек, возможно, оказались под завалами в результате схода оползня в Папуа — Новой Гвинее, сообщает ТАСС.



— В результате схода оползня более двух тысяч человек оказались погребены заживо. Он <...> также нанес существенный удар по логистической системе страны, — цитирует агентство официальное письмо, которое Национальный центр по реагированию на чрезвычайные ситуации направил в ООН.

Автор: Gardian News / Youtube.com

Оползень сошел на деревню Каокалам в провинции Энга примерно в 20:00 мск в четверг, 23 мая. В результате также оказалась заблокирована дорога к городу Поргера, где расположен большой золотой рудник.

