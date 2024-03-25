23 апреля — круглый стол «Делаем ремонт: звать на помощь или справиться самим»

По статистике СберСтрахования, в среднем россияне готовы были потратить на ремонт 1 млн рублей. Как и с чьей помощью сегодня можно сделать ремонт, избежав ошибок, узнаем на круглом столе.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- В каких случаях ремонт можно делать самому и когда стоит довериться профессионалам, сделать его под ключ?
- С чего надо начинать ремонт и на что обращать внимание? Ремонт в новой квартире или переделка во вторичке, в чем основная разница?
- Каковы основные составляющие ремонта и особенности их финансового планирования? Как правильно составить смету?
- Какой инструмент обязательно потребуется, где его брать и как выбрать?
- Какие материалы потребуются для самостоятельного ремонта, что нужно будет закупить?
- Как изменился рынок товаров для ремонта после 2022 года? Можно ли сделать полностью «импортозамещенный ремонт»? Если нет, то, какие позиции пока еще остаются незаменимыми?
- Когда стоит нанимать дизайнера и что ему можно поручить? Есть ли тренды и мода в ремонте — на материалы, цвета, стили?
- Каковы основные ошибки при ремонте и самостоятельной обстановке квартиры?
К участию в круглом столе приглашаются: дизайнерские бюро или дизайнеры интерьеров; компании, занимающиеся ремонтом «под ключ»; магазины стройматериалов и товаров для дома; производители инструментов, красок, обоев и других материалов для ремонта.
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 23 апреля 2024 года
По вопросам участия обращаться:
Марина Семченкова, +7 (911) 208–10–11, marina.s@fontanka.ru