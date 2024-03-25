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    23 апреля — круглый стол «Делаем ремонт: звать на помощь или справиться самим»

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    По статистике СберСтрахования, в среднем россияне готовы были потратить на ремонт 1 млн рублей. Как и с чьей помощью сегодня можно сделать ремонт, избежав ошибок, узнаем на круглом столе.

    Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

    • В каких случаях ремонт можно делать самому и когда стоит довериться профессионалам, сделать его под ключ?
    • С чего надо начинать ремонт и на что обращать внимание? Ремонт в новой квартире или переделка во вторичке, в чем основная разница?
    • Каковы основные составляющие ремонта и особенности их финансового планирования? Как правильно составить смету?
    • Какой инструмент обязательно потребуется, где его брать и как выбрать?
    • Какие материалы потребуются для самостоятельного ремонта, что нужно будет закупить?
    • Как изменился рынок товаров для ремонта после 2022 года? Можно ли сделать полностью «импортозамещенный ремонт»? Если нет, то, какие позиции пока еще остаются незаменимыми?
    • Когда стоит нанимать дизайнера и что ему можно поручить? Есть ли тренды и мода в ремонте — на материалы, цвета, стили?
    • Каковы основные ошибки при ремонте и самостоятельной обстановке квартиры?

    К участию в круглом столе приглашаются: дизайнерские бюро или дизайнеры интерьеров; компании, занимающиеся ремонтом «под ключ»; магазины стройматериалов и товаров для дома; производители инструментов, красок, обоев и других материалов для ремонта.

    По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

    Онлайн-конференция пройдет в 12:00 / 23 апреля 2024 года

    По вопросам участия обращаться:

    Марина Семченкова, +7 (911) 208–10–11, marina.s@fontanka.ru

    План мероприятий

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