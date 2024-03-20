В больницу на Костюшко доставили упавшего на рельсы в метро «Автово». Он в реанимации

Мужчина, упавший на пути в метро, на станции «Автово», 20 марта, доставлен в городскую больницу №26. Его состояние на этот момент врачи оценивают как тяжелое, но не безнадежное.



Как рассказали «Фонтанке» в медучреждении, пациент доставлен в тяжелом состоянии. Сейчас в реанимационных условиях стабилизирована гемодинамика, ему проводят углубленное обследование для уточнения характера полученных травм. «Больной тяжелый, реанимационный, но не безнадежный», — осторожно говорят врачи.

20 марта в Петербурге в конце рабочего дня частично приостановили движение на «красной» линии метро от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Нарвская» из-за падения человека на рельсы.