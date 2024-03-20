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    В больницу на Костюшко доставили упавшего на рельсы в метро «Автово». Он в реанимации

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    7 комментариев

    Мужчина, упавший на пути в метро, на станции «Автово», 20 марта, доставлен в городскую больницу №26. Его состояние на этот момент врачи оценивают как тяжелое, но не безнадежное.

    Как рассказали «Фонтанке» в медучреждении, пациент доставлен в тяжелом состоянии. Сейчас в реанимационных условиях стабилизирована гемодинамика, ему проводят углубленное обследование для уточнения характера полученных травм. «Больной тяжелый, реанимационный, но не безнадежный», — осторожно говорят врачи.

    20 марта в Петербурге в конце рабочего дня частично приостановили движение на «красной» линии метро от станции «Проспект Ветеранов» до станции «Нарвская» из-за падения человека на рельсы.

    Накануне движение приостанавливали на «синей» ветке, также из-за падения человека на рельсы на станции «Невский проспект». Мужчину, упавшего на пути, в крайне тяжелом состоянии забрала скорая, но он скончался по дороге в больницу.

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    Комментарии 7

    Гость20 Мар 2024 в 20:54
    Каждый день падеж будет?! Что не так с метрополитеном?
    +0−0
    VKuser13319418720 Мар 2024 в 20:53
    Мне повезло, я выжил после Костюшки.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 20:42
    № 26.
    +0−0
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