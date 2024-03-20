Авербух: Ягудин не душка, но за прямолинейность его уважают

Призер Олимпиады и постановщик ледовых шоу Илья Авербух в интервью «Фонтанке» заявил, что Алексей Ягудин не душка, но его многие ценят за его прямолинейность. Таким образом, он прокомментировал перепалку Ягудина в соцсетях с одним из подписчиков, которому фигурист ответил: «А ты в говне, как и всегда?»



«Я не очень следил за этой историей. Лёша далеко не первый раз вступает в полемику. Такой у него формат общения. Я думаю, тех, кто знает Ягудина, вряд ли можно чем-то подобным удивить. У него есть периоды резких высказываний, он не душка. И это его выбор, за такую прямолинейность его многие уважают. Он не обязан за это оправдываться», — заявил Авербух.