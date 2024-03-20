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    Авербух: Ягудин не душка, но за прямолинейность его уважают

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    2 комментария

    Призер Олимпиады и постановщик ледовых шоу Илья Авербух в интервью «Фонтанке» заявил, что Алексей Ягудин не душка, но его многие ценят за его прямолинейность. Таким образом, он прокомментировал перепалку Ягудина в соцсетях с одним из подписчиков, которому фигурист ответил: «А ты в говне, как и всегда?»

    «Я не очень следил за этой историей. Лёша далеко не первый раз вступает в полемику. Такой у него формат общения. Я думаю, тех, кто знает Ягудина, вряд ли можно чем-то подобным удивить. У него есть периоды резких высказываний, он не душка. И это его выбор, за такую прямолинейность его многие уважают. Он не обязан за это оправдываться», — заявил Авербух.

    Алексей Ягудин занял первое место на шоу-турнире «Русский вызов» и выиграл 5 млн рублей. Через несколько дней он опубликовал фотографию с отдыха, на что ему один из подписчиков написал: «Уже отдыхает на 5 миллионов, не стыдно?» На это Ягудин ему ответил: «Да, отдыхаем))) А ты в говне, как и всегда?»

    Авербух добавил, что номер, с которым Ягудин выиграл шоу-турнир, — это «исторический прорыв». По его мнению, ничего подобного в истории фигурного катания еще никто не делал. Тем не менее Авербух признал, что выступление Елизаветы Туктамышевой тоже было достойно первого места.

    Полную версию интервью с Авербухом читайте здесь.

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    Комментарии 2

    Гость20 Мар 2024 в 19:58
    Не удивляет. Хамство в России всегда в почёте.
    +0−0
    Гость20 Мар 2024 в 19:47
    Господин Авербух, почему танцуем здесь, а не в секторе Газа, защищая соотечественников? От ХАМАС. Нас и здесь неплохо кормят?
    +0−0
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